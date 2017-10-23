Matik Otomat, kaskı, eldiveni de otomattan vermek için izin bekliyor

23 Ekim 2017

İbrahim EKİNCİ

Matik Otomat Kurucu Ortağı Bihter Koçum, Kervan Gıda Pazarlama Müdürlüğü’nden ayrılarak kendi işini kurdu ve birkaç ay içinde dev holdinglerle çalışmaya başladı. İçecekte İngiliz Crane, atıştırmalıkta İtalyan Vendo marka otomatlarla girdiği pazarda, birkaç ay içinde 400 otomata ulaştı. Şimdi hedefi sanayi iş yerlerinde ıslak imzayla verilen kask ve yanmaz eldiven gibi güvenlik malzemelerini otomatlardan vermek… Bakanlık otomat kartı kayıtlarını geçerli kabul ederse bu konu sanayici için de çok kolaylaştırıcı olacak.

Şirketin kuruluşu ve birkaç aylık faaliyet dönemindeki işleri anlatan Bihter Koçum, “Matik Otomat’i, Mart 2017’de kurduk. Mayısta ilk satışa başladık. Mersin Şehir Hastanesi dahil Tepe’nin alt yüklenici olarak girdiği kurumlarda otomat işini aldık. 250 bin metrekarelik Mersin Şehir Hastanesi’ne 71 otomat kurduk. Bu sayı Türkiye’deki en yüksek otomat sayısı. Ardından Adana Şehir Hastanesi’nde 60 otomat kurduk” dedi.

Bu önemli referanstan sonra diğer işler gelmiş. Zorlu Tekstil, Ceylan Intercontinental Otel, İTÜ, BTA Dış Hatlar Terminali, Eren Holding, Adana Şehir Hastanesi, Euro- Tex, Türk Merserize, Özen Mensucat ve Acar Grup iş yerlerine toplamda 400 otomat kurmuş.

“Hep nasıl teknoloji geliştiririz diye düşündük” diyen Koçum, “Anlık dolum yapıyoruz. Servis araçları yerine mini golf araçlarıyla hizmet veriyoruz. Call center kurduk. Hastanede çocuk acile çocuk ürünleri, kadın doğuma süt, yetişkine içecek koyduk. Başladığımızdan beri ürün satışlarını 3 kat artırdık. Kağıt para mekanizması da koyduk ve erkek tüketiciyi yakaladık. Puan için artık herkes kredi kartı kullanıyor. Çubuk krakeri bile kredi kartıyla alıyorlar. Anlık taze portakal suyu satışı da yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Çay ocakları kalkıyor

Matik Otomat, yükleniciye satıştan komisyon vererek kira ödüyor. Hedefi tek otomat ihtiyacı olan küçük iş yerleri değil, 30 – 40 – 50 otomat gereken büyük iş yerleri. Her gün 100 binden fazla kişiyi yedirip içiriyor. Bu yılı 450 otomatla bitirecek. 2018 hedefi bin otomat! 400’den fazla otomatı 14 kişi ile çeviriyor. 2019’da 2 bin otomatla sektör lideri olmayı hedefl iyor. “Şehir hastaneleri 27’ye ulaşacak. Artık yeni fabrika ve hastanelerde yönetmeliğe göre çay ocağı olmayacak. Hijyen ve güvenlik açısından en iyisi bu. Analizlerde yıkanmış bardaklar bile sorunlu çıkıyor. Otomat bu konudaki işletme maliyetlerini de yüzde 40 düşürüyor” dedi Bihter Koçum.

Teknolojiye 2 milyon euro

“Türkiye’nin en teknolojik otomat firması” olduklarını belirten Koçum, “Teknoloji yatırımımız 2 milyon euro’yu geçti” dedi. Verimlilik ölçüsü olarak otomat başına en az bin 500 TL aylık ciroyu baz aldıklarını anlatan Koçum’un kurduğu sistem makinalarla haberleşiyor. Ürün sayısı, satılan ürünleri takip edebiliyor. Koçum “Dünyanın en kaliteli otomatlarını kullanıyoruz. Makinalarımızın fiyatı 5 bin euro civarında. Her bardağa çay demliyoruz. Bizim isteğimize göre modifiye ediliyor. İngilizler’e Türk çayı yapmak üzere makina yaptırdık. Yaprak çaydan her bardağı şoklama sistemiyle ayrı demliyoruz. Sektörde bardak çay 90 saniyede yapılırken biz 30 saniyede veriyoruz. 9 saniyede espresso, 12 saniyede latte yapıyoruz” diye konuştu.

“Sanayiciyi kurtarabiliriz”

Bihter Koçum, otomatlardan sadece çay kahve vs. değil, başka şeyler de vermek istiyor. Ağır sanayide zorunlu olan yanmaz eldiven, maske gibi kullanma şartı olan şeyler gibi… “Bu malzemeleri çalışana otomattan vereceğiz. Çalışma Bakanlığı bu malzemelerin işçilere verildiğine dair ıslak imzalı belge istiyor işverenden. Bizim teknolojimizle otomattan kartını basıp alabilecek. Eğer bakanlık bunu ıslak imza kabul ederse ağır sanayinin maliyetleri çok azalacak. Altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Şu anki prosedüre göre ıslak imza ile bakanlığa göstermesi gerekiyor. İşçi kapıdan girerken kart okutuyor. Çalışma bakanlığı bunu yasal olarak kabul ediyor. Ama otomattan çıkan veriyi kabul etmiyor. Islak imza gerek diyor. Bu tüzük değişirse çok faydalı olacak. Bunu bekliyoruz” dedi.

Talebine göre otomat

Koçum, sektör hakkında şu bilgileri verdi:

► Sektör olması gerektiği noktada değil. Sakız makinaları dahil toplam 43 bin otomat var. Almanya’da 450 bin adettir. Potansiyel yüksek. Otomat büyüme hızında Rusya’dan sonra ikinci sıradayız. Bir çalışma yok ama yüzde 10-12 yıllık büyüme var.

► Bankacılık sektörü leasing vermiyor, makinalar mobil olduğu için teminat saymıyor. Bu sektörün önünü tıkıyor. Yatırımı özkaynaklarımızla yaptık.

► Türkiye büyük otomat firmalarının ağzını sulandırıyor. Ama altyapısını oluşturmuş bir firmayı alıp girmek istiyorlar. İleride bir evlilik yapabiliriz. Avrupa standartlarında hizmet veren örnek bir şirket olmak istiyoruz. İstanbul’da çok şirket var. Ama Anadolu’da Mersin’de bizim işlettiğimiz makinaları görenler telefon açıyor. Fabrikalarda bazen en yakın büfe 15 km uzakta.

► Markalara veri sağlıyor, araştırma platformu gibi çalışıyoruz. Hangi ürün nerede en çok satılıyor görebiliyoruz. Orta ve uzun vadede sektör için bir araştırma merkezi haline getirmek istiyorum şirketi.

► Havaalanlarında mağaza açmak maliyetli. Markaların en çok kullanılan kulaklık, şarj, kablo gibi ürünlerini satacağız. Kitap otomatı, kadın otomatı olabilir.

► Elemanlara sınırsız içecek tanımlayan şirketler var. Performans kriterlerine göre ekstra çalışana hediye verebiliyoruz. Özel günlerde çalışanların kartlarına özel haklar tanımlayabiliyoruz.

► Belediyelerle geri dönüşüm otomatları yapmayı planlıyoruz. Çocuklar geri dönüşümü yurtdışında otomatlara yapıyor ve harçlık çıkarıyorlar.