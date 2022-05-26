Matlı’dan kadın üreticilere destek

DÜNYA (BURSA) - Matlı Gıda Grubu, kadınların üretim sektöründeki gücünü hayvancılık sektöründe de ortaya koymalarına katkıda bulunmak amacıyla Kadın Üretici İle Omuz Omuza Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında sektördeki kadın üreticilerin temel ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iyileştirmeler yapılması için gerekli makine-teçhizatla birlikte doğru uygulamaların da yapılmasını sağlayacak bilgi platformu oluşturulacak. Matlı Gıda Grubu’ndan yapılan açıklamada Kadın Üretici İle Omuz Omuza Projesi’nin yaratacağı pozitif etkinin kelebek etkisi ile dikkat çekici sonuçlar doğurmasının hedeflendiği kaydedildi. Projenin, kadın üreticiler nezdinde yaratacağı verimli ve kazançlı hayvancılık sonuçlarının ölçülmesinin yanında sosyolojik açıdan da değerlendirilmesini sağlayacak çalışmalar eş zamanlı olarak yürütülecek. Her yıl yanlış bakım ve beslemeden kaynaklı en az 700 bin buzağı ölümü yaşandığına dikkat çekilen açıklamada proje kapsamında buzağı bakımı ve beslemesi ile temiz süt üretimi desteklerinin verileceği açıklandı. Destekler kapsamında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi senato üyeliği, Dekan yardımcılığı, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları anabilim dalı başkanlığı ve zootekni ve hayvan besleme bölüm başkanlıklarını yürütmüş olan Prof. Dr. İsmet Türkmen ile Proyem teknik destek uzmanları katkı sağlayacak.

Yem üretimi, tam yağlı soya üretimi, mısır kurutma ve ham madde ticareti alanlarında faaliyet gösteren Matlı Gıda Grubu, 14 şirket, 10 marka, 3 binden fazla tedarikçi, binin üzerinde çalışan, 650 bayi ile 7 bölgede 11 fabrika ile faaliyet gösteriyor. Yumurta sektöründe Türkiye’deki ilk 5 üretici arasında yer alan Matlı, 785 bin adet civciv ve 2 milyon 150 bin tavuk kapasitesine sahip. Matlı ayrıca, süt sektörüne yapacağı yatırıma ek olarak; 700 dönüm arazi içerisinde, 100 dönüm kapalı ahır alanına sahip, 30 bin baş besi sığırı kapasiteli, Türkiye’nin en büyük entegre besi işletmelerinden bir tanesi olan Bandırma Besi Çiftliği’ni de faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Grubun aynı zamanda lisanslı depo yatırımı, gübre, tohum gibi girdilere yönelik yatırımları da bulunuyor.