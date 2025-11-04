Matriks dijital dönüşümde yeni dönemi başlatıyor

Finansal veri analizi ve işlem platformları alanında Türkiye’nin öncü şirketlerinden Matriks, dijital dönüşüm stratejisinde yeni bir sayfa açıyor. Şirket, yapay zekâ destekli platformlarını ve veri temelli araştırma yaklaşımlarını ön plana çıkararak kullanıcı deneyimini en üst düzeye taşımayı, aynı zamanda finansal okuryazarlığı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Matriks dijital içerik stratejilerini güçlendirmek üzere finans medyası ve araştırma alanında 25 yılı aşkın deneyime sahip Neslihan Köroğlu’nu Araştırma Müdürü olarak atadı.

Dijital içerik ve araştırma güçleniyor

Neslihan Köroğlu, kariyeri boyunca ekonomi haberciliği, dijital içerik yönetimi, özel haber ve röportaj projelerinde birçok başarıya imza attı. Yeni görevinde, Matriks’in dijital içerik üretimi, veri odaklı araştırma süreçleri ve kullanıcı odaklı iletişim stratejilerine liderlik edecek.

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “Neslihan Köroğlu’nun katılımıyla dijital dönüşüm yolculuğumuza hız kazandıracağız. Veri temelli, kullanıcı odaklı araştırma süreçlerini derinleştireceğiz,” dedi.

Finansal teknolojilerde 20 yıllık güç

2003 yılında kurulan Matriks, kısa sürede finansal veri analizi ve işlem platformları alanında pazar lideri oldu.

Bugün, inovatif fintech çözümleriyle hem yatırımcıları hem de sermaye piyasaları paydaşlarını merkeze alan yaklaşımını sürdürüyor.