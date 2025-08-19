Matriks, yılın ilk yarısında hasılatını 536 milyon TL'nin üzerine çıkardı

Finansal teknoloji şirketi Matriks, yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde hasılatı 536 milyon 468 bin 364 liraya ulaşan Matriks'in, aynı dönemdeki ner kârı ise 68 milyon 130 bin 602 lira olarak gerçekleşti. Matriks'in yılın ilk yarısında brüt karı ise 141 milyon 724 bin 464 lira oldu.

"Esas faaliyet kârları 110 milyon TL'yi aştı"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, yılın ilk yarısında esas faaliyet kârlarının 110 milyon lirayı aştığını belirterek, "Karlılığımızı ve yatırımlarımızı birlikte sürdürmeyi başarmak bizim için değerliydi." ifadesini kullandı.

Bugünün hızlı piyasa koşullarında hızlı işlem yapmak kadar bu işlemleri etkin yönetebilmenin de kritik önemde olduğunu vurgulayan Tutar, "HFT altyapımızı, milyonlarca emir mesajını anlık olarak işleyebilen, gelişmiş emir ve risk yönetimi araçlarımızla entegre ederek, kurumlara uçtan uca işlem, yönetim ve kontrol imkanı sunan kapsamlı bir mimari oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Token ekonomisinin fırsatlar sunduğuna inanıyoruz"

Tutar, iştirakleri kripto varlık hizmet sağlayıcısı "roobit_"in sermayesini bu dönemde 150 milyon liraya çıkardıklarını da hatırlatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Token ekonomisinin önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz. Geleneksel sermaye piyasasıyla kripto varlık ekosistemi arasındaki geçişkenliğin artacağını ve bu iki dünyanın birbirini dönüştürerek giderek daha fazla yakınlaşacağını öngörüyoruz. Bu vizyonla Rootech çatısı altında hayata geçirdiğimiz 'roobit_' markasının, hem kurumlar hem de bireysel yatırımcılar için bir kripto para borsası olmasının yanı sıra aynı zamanda güçlü bir teknolojik altyapı sağlayıcısı olarak stratejik bir köprü işlevi göreceğine inanıyoruz."

Sektörel deneyim ve güven unsurunun bu dönemin en önemli değerlerinden olacağını kaydeden Tutar, "Kripto para ve blokzincir alanında deneyimli uzmanlarla Matriks ekibinin tecrübesini bir araya getirerek güçlü bir ekip ve ileri düzeyde bir teknolojik altyapı oluşturduk. Farklı kurumların kullanımına da açılan altyapımızla sektör genelinde katma değer üretmeyi hedefliyoruz. Emir ve işlem teknolojileri, destek hizmetleriyle sürdürülebilirlik konularındaki derin tecrübemiz, geliştirdiğimiz çözümlere önemli bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.