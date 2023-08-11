Matriks yılın ilk yarısını 204,6 milyon TL ciro ile kapattı

Matriks Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, finans sektörüne yönelik sundukları ürün ve hizmetlerde olduğu gibi, finansal anlamda da sürdürülebilirliğe çok önem verdiklerini söyledi. Elde ettikleri rakamların uzun vadeli planlarıyla uyumlu gelişiminden son derece mutlu olduklarını ifade eden Cem Tutar, 20 yıldır sektörle birlikte büyüdüklerini ve çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini vurguladı.

Fark yaratacağına inandıkları yeni ürün ve projeler üzerine çalıştıklarını ifade eden Cem Tutar, Türkiye’nin etkilendiği tüm ekonomik koşullardan etkilendiklerini, ancak işlerini ve Ar-Ge çalışmalarını sadece ekonomik gelişmeleri ya da tahminleri dikkate alarak yapmadıklarını söyledi. Sermaye piyasalarına ilginin artacağı güne her zaman hazır olmaları gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Tutar, Matriks’in Türkiye’de sermaye piyasalarına ilgi arttığında da azaldığında da hep çok çalıştığına dikkat çekti.

“Yaratıcı fikirleri ekosistemimize davet ediyoruz”

Matriks’in 20’nci yılında iki özel projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Cem Tutar, bir taraftan para ve sermaye piyasaları konusunda fikri ya da projesi olan girişimcilere kapılarını açtıklarını, diğer taraftan da sektördeki kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi: “Matriks’in ortaya çıkışı ve bu noktaya geliş öyküsünün temelinde aslında bir start up hikayesi var. Ancak biz yatırım almamış bir start up’ız. Bu nedenle de süreci ve zorlukları çok iyi biliyoruz. Bizim dünyamızda, çok iyi bir teknoloji geliştirmeniz ya da çok iyi bir fikrinizin olması başarılı olacağınız, fikri hayata geçireceğiniz anlamına gelmiyor. Çoğu zaman fikrin doğru zamanda doğru kişiye doğru insanlara ulaşması, yaygınlaşması, satılması da yetmiyor.

Sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak gerekiyor. Biz de bu süreci çok yakından deneyimlemiş bir şirket olarak girişimcilere kapılarımızı açmak istedik. ‘Matriks Ekosistemini Genişletiyor’ projesini 15 Haziran itibariyle başlattık. İlk başvuruyu aldığımız andan itibaren de projelerle ilgili ön elemeye başladık. Bize bir fikirle gelen ve iş ortaklığı proje programına katılmaya hak kazanan herkese API’lerimizi, borsa verilerini açıyoruz. Bizim altyapımızdan bilgi birikimi ve tecrübemizden faydalansınlar, kendilerini geliştirsinler istiyoruz. Matriks Ekosistemi’ne katılmaya hak kazananlar arasından seçilen projelere toplam 5 milyon TL'lik yatırım yapmayı ve 1 milyon TL'lik destek sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca uygun görülen ürünleri Matriks platformlarına, satış ve pazarlama kanallarına entegre ederek, müşterilerimize sunmayı planlıyoruz.”