Matriks'in 2024 hasılatı 1 milyar liraya yaklaştı

Matriks, 2024 yılına ait 12 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. 2024'te toplam satışlarını 980 milyon liranın üzerine çıkaran Şirket'in 12 aylık net kârı 130 milyon lirayı aştı.

2024 verilerini değerlendiren Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, 2024 sonuçlarından memnun olduklarını belirterek, iş modellerindeki çeşitlendirme ve finansal sürdürülebilirlik çalışmalarının yüzde 129 artışla 286 milyon lirayı aşan esas faaliyet kârındaki düzenli artışa etkisi olduğuna dikkati çekti.

2024'teki iki bedelsiz sermaye artışıyla şirketin sermayesini 100 milyon liranın üzerine taşıdıklarını kaydeden Tutar, 2021'deki halka arzlarının ardından dördüncü kez temettü dağıttıklarını anımsatarak, 2024’te şirketin ünvanını "Finansal Teknolojiler" olarak değiştirmelerinin kendilerini daha iyi yansıtan bir kimliğe kavuşmalarına yol açtığını vurguladı.

"Roobit_ tarafındaki çalışmalar ön plana çıktı"

Tutar, 2024’te yatırım yaptıkları ya da kuruluşuna katıldıkları Arf Capital, Cronexis, Base Interactive, Weartechclub ve Counterflake ile yürüttükleri çalışmalar ve kripto para alım satım platformu roobit_ tarafındaki çalışmaların ön plana çıktığının altını çizerek, "Tüm bu yatırımların yanında yapay zeka ve akıllı emir altyapıları başta olmak üzere önyüzlerde gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalarla ekosistem programımızdaki gelişmeleri de vurgulamak isterim" ifadesini kullandı.

Tutar, Matriks'in iştiraklerinden Rootech'in "roobit_" markasıyla kripto para alım satım platformu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) faaliyette bulunanlar listesinde yer aldığını, ayrıca faaliyet izni başvurusunun yapıldığını belirterek, "Ürettiğimiz altyapının teknik gücünü ve geleneksel sermaye piyasaları ile kripto para dünyası arasındaki köprü potansiyelini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zekanın finansal teknolojilere etkisi artıyor"

"Özellikle finansal teknolojilere verdiğimiz destek ve yatırımlarımızı büyütürken, 2025'te de alanında öncü yeni nesil işlem platformu Matriks IQ özelinde finansal verileri daha akıllı ve hızlı analiz edebilen AI tabanlı çözümler sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Yapay Zeka Destekli Veri Analizi konusunda çalışmalarımızı bu sene de yoğun olarak sürdüreceğiz" diyen Tutar sözlerine, "Otomatik Trade ve Algoritmik İşlemlere olan yatırımlarımız da devam edecek. Algoritmalar tarafında Gridbotlara yaptığımız yatırımla 19 içerikle algoritmaları kullanıcılarımızla buluşturduk. Tüm bunları yaparken arayüzümüzü modernleştirerek genç yatırımcıların ve profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik kullanıcı deneyimini artırıyor, anlık ve kolay erişilebilir finansal analiz araçları sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diyerek sonlandırdı.