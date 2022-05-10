Matriks’in kârı yüzde 71 arttı

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri, 2022 yılının ilk 3 ayına ait konsolide finansal verilerini açıkladı. Buna göre, şirketin ilk 3 aylık dönem net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,62 artarak 15 milyon 428 bin 67 TL olarak gerçekleşti.

Sonuçları değerlendiren Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, “2021 yılı Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz halka arzımızın ilk yılını tamamlarken, çeyrek bazında en yüksek net kar rakamına ulaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Nisan ayında gerçekleşen genel kurul toplantısında bu yıl da kâr payı dağıtımı yapılması yönünde karar alındı. İlk yılımızda gerçekleştirdiğimiz, bedelsiz hisse devrinin yanı sıra tamamladığımız hisse geri alım programı ve ikinci kez aldığımız temettü kararı ile yatırımcılarımızın yanında olduğumuzu gösterdik.” ifadelerini kullandı.