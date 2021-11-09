Matriks'in net kârı ilk 9 ayda yüzde 110 arttı

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri, 2021 yılının ilk dokuz ayına ait finansal verilerini açıkladı. Buna göre, şirketin, 2021’in ilk dokuz aylık dönem net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,15 artarak 20 milyon 756 bin 992 TL oldu.

Dokuz aylık sonuçların, büyüme sürecinin devamına ve gelecekle ilgili olumlu beklentilerin gücüne işaret ettiğini belirten Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "Bilanço döneminde piyasalardaki gelişmelere rağmen, ürün ve pazar çeşitlendirmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmaların sonucunda, net karımızı geçen yılın aynı döneminin iki katının üzerinde tutmayı başardık. Ülkemizin ve piyasalarımızın potansiyeline inanıyoruz. Büyüme stratejilerimizi ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.