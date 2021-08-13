Matriks'ten 16,1 milyon TL kâr

Finans sektörüne yönelik yazılımların üretimi, satışı ile bakım ve destek hizmetleri konularında faaliyet gösteren Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri, 2021 yılı ilk yarısına ait finansal verilerini açıkladı.

Buna göre Matriks’in net kârı, 2021'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 593,21 artarak 16 milyon 147 bin 761 lira oldu.

Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, altı aylık sonuçların büyüme sürecinin devamına işaret ettiğini belirtti.

Geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre net karlarını hemen hemen yedi katına çıkardıklarını söyleyen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, Ar-Ge yatırımları, büyüme ve karlılık artışını birlikte sürdürmenin önemine dikkati çekti.

Bugüne kadar ürün ve servisleri çeşitlendirme konusundaki çalışmalarının sürdürülebilir büyüme konusunda şirketlerine önemli bir katkı sunduğunu belirten Tutar, “Elbette atılması gereken adımlar var. Mevcut konumumuzu daha da güçlendirerek geliştirmek için gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halka arz sürecinde hedefledikleri temettü politikası gereği 5 milyon TL net temettü dağıtımı gerçekleştirdiklerini de anlatan Tutar, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 50 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduklarını anımsattı.