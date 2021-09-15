Mavi, 6 ayda 1,8 milyar TL konsolide gelir elde etti

Jean ve hazır giyim markası Mavi, 1 Şubat - 31 Temmuz 2021 dönemini kapsayan ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Mavi'nin toplam gelirleri 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 99, 2019'a göre yüzde 37 artarak 1 milyar 837 milyon TL'ye yükseldi.

Yılın ilk yarısını konsolide bazda 138 milyon TL net kârla tamamlayan şirket, ikinci çeyrekte 102 milyon TL net kâr elde ederek, bugüne kadar bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek net kâr rakamına ulaştı.

Yılın ilk yarısını 404 milyon TL FAVÖK ile tamamlayan Mavi'nin FAVÖK marjı yüzde 22 olurken, brüt kâr marjı 2020'nin ilk yarısına göre 200 baz puan, 2019'un ilk yarısına göre 240 baz puan iyileşme gösterdi.

Bu dönemde Mavi'nin Türkiye perakende aynı mağaza satışları 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 84,9 yükseldi.

E-ticarette de büyüme kaydeden Mavi'nin yılın ilk yarısındaki online satışları global ölçekte yüzde 97, Türkiye'de ise yüzde 128 arttı. Böylece global e-ticaret hacminin toplam ciro içindeki payı ise yüzde 17,20'ye çıktı.

Yüzde 70'in üzerinde gelir büyümesi hedefliyor

İlk yarıda yakaladıkları başarılı performansı, yıl sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, yılı yüzde 70'in üzerinde konsolide gelir büyümesi ve yüzde 20'nin üzerinde EBITDA marjıyla tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

E- ticaretteki büyümeyi sahip oldukları güçlü dijitalleşme ve CRM altyapısıyla devam ettirdiklerini anlatan Yavuz, diğer yandan perakende operasyonlarında daha da güçlenerek yılı 5 net mağaza açılışı, 9 mağaza genişlemesiyle kapatmayı planladıklarını açıkladı.