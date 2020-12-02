Mavi, dokuz ayda 1 milyar 752 milyon TL konsolide gelir elde etti

Jean ve hazır giyim markası Mavi, pandemi döneminde de bilanço yapısını ve şirket karlılığını korumaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Mavi, 1 Şubat-31 Ekim dönemini kapsayan yılın ilk dokuz ayında 1 milyar 752 milyon TL konsolide gelirler elde etti. Yılın üçüncü çeyreğinde ise şirketin kosolide geliri, yüzde 2 artışla 827 milyon TL olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte 84 milyon TL net kar açıklayan Mavi'nin FAVÖK’ü 200 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 24,1 oldu. Aynı dönemde Mavi’nin e-ticaret kanalıyla yaptığı satışlarda yüzde 113 büyüme yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, riskleri doğru yönetmenin ve veriye dayalı kararlar almanın bugün her zamankinden daha değerli olduğunu söyledi. Mavi yönetim ekibi olarak koşullar ne olursa olsun, tüm operasyonlarında verimliliği ön plana aldıklarını belirten Yavuz, sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda üç konuya odaklandıklarını aktardı.

Esnek tedarik zinciri, doğru planlama, stok ve nakit akışı yönetimiyle sağlıklı bilanço yapısını koruyarak şirket kârlılığını sürdürmenin en önemli stratejik öncelikleri olduğuna dikkat çeken Yavuz, "Diğer taraftan doğru ürünü, doğru fiyat ve kalitede müşterilerimizle buluşturmamız sayesinde böyle zorlu bir dönemde brüt marjlarımızı koruyabildik. 'Önce İnsan' yaklaşımıyla müşterilerimiz ve çalışanlarımız için gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak 1 Haziran’dan itibaren açtığımız perakende mağazalarımızın olumlu performansı sayesinde hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Maliyetlerin kontrol altında tutulması ve verimliliğin artırılması da üçüncü çeyrekte başarılı sonuçlar elde etmemizi sağladı.” dedi.

Online satışları globalde yüzde 113, Türkiye’de yüzde 161 büyüdü

Mayıs ayından bu yana kendi kanallarının yanı sıra çeşitlenen ve büyüyen marketplace iş birlikleri sayesinde online satışlarının yılın ilk 9 ayında globalde yüzde 113, Türkiye’de yüzde 161 arttığını bildiren Cüneyt Yavuz, "E-ticaretin toplam gelirlerimiz içindeki payı ise yüzde 11 olarak gerçekleşti. Dijitalleşme ve CRM yolunda yaptığımız yatırımları sürdürmek ve ERP dönüşümümüzü tamamlamak en büyük önceliklerimizden olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Zamansız ve casual ürün yapısı derinleşiyor

Sektörde 30'uncu yıla yaklaşırken denimde ustalık hikayelerini anlatmaya ve Mavi’yi geleceğe taşımaya devam ettiklerini söyleyen Cüneyt Yavuz, olağan dışı gelişmelere rağmen 2020 yılı için belirledikleri stratejiden vazgeçmeden çalışmaya, müşterilerine yenilikler sunmaya ve kesintisiz iletişime odaklandıklarını kaydetti.

Kıvanç Tatlıtuğ’lu Mavi Black Pro ve Serenay Sarıkaya’lı Mavi Icon koleksiyonlarını yeni teknolojik kumaşlarla ve casual jean fit’leriyle genişleterek kadın ve erkek pazarında büyüme hedeflerini sürdürdüklerini anlatan Yavuz, "Diğer taraftan Mavi’yi yeni müşteri kitleleriyle buluşturan sporty line’ımızı, Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Juventus’un yıldız oyuncusu Merih Demiral ile tanıttık. Bu dönemde en çok büyüme kaydeden sweatshirt ve tişört grubunun ağırlıklı olduğu koleksiyon aynı zamanda Türkiye’de bir futbolcu adına çıkarılan ilk koleksiyon oldu. Önümüzdeki dönemde de yeni ürün iş birlikleriyle, yeni müşteriler kazanmaya, sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız kazandırmaya ve emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.