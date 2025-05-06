Mavi Giyim Amerika'ya açılıyor! New York’ta yeni şirket açılıyor

Mavi Giyim, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla New York merkezli yeni bir şirket kurma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin 'Mavi US Retail LLC' unvanıyla yüzde 100 bağlı ortaklık yapısında yeni bir şirket kuracağı belirtildi.

Yönetim kurulu kararıyla hayata geçirilecek bu adımın, Mavi’nin küresel büyüme hedeflerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin global büyüme stratejisi doğrultusunda ABD'deki operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, Yönetim Kurulumuz tarafından merkezi New York, ABD'de olacak şekilde %100 bağlı ortaklık yapısında "Mavi US Retail LLC" unvanlı bir şirket kurulmasına ve kuruluş işlemleri için Şirketimiz yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir"

Yeni şirket destekleyici görev üstlenecek

Halihazırda ABD’deki ticari faaliyetler Mavi Jeans, Inc. üzerinden yürütülmeye devam edecek. Yeni kurulacak Mavi US Retail LLC’nin ise mağaza kiralama, dekorasyon ve pazarlama gibi alanlarda destekleyici görev üstlenmesi planlanıyor.