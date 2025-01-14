Mavi Giyim'den bedelsiz sermaye artırım kararı

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 4 milyar Türk lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 397,3 milyon TL'lik çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş yıl kârları hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 794,5 milyon yükseltilmesine karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, artırıma konu geçmiş yıl kârlarının sermaye hesabına aktarılması ve aktarımın mali müşavirlik raporu ile tevsik edilmesi hususları ile ilgili olarak gerekli işlemlerin tesis edilmesine karar verildiği de bildirildi.

Açıklamaya göre, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek beheri 1 TL nominal değerli 397,3 milyon adet payın, 866,3 bin adedinin A Grubu nama yazılı ve 396,4 milyon adedinin B Grubu nama yazılı pay olarak çıkarılmasına, sermaye artırımı ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben A Grubu pay sahibine payı oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların kaydi sistem esaslarına uygun şekilde dağıtılmasına karar verildi.