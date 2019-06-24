Mavi, verimlilik odaklı

24 Haziran 2019

Uluslararası bir denim ve lifestyle markası olan Mavi, premium jean pazarında önde gelen markalar arasında yer alıyor. 28 yıldır başta denim olmak üzere hazır giyim sektöründe hizmet verdiklerini kaydeden Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, ilk günden bu yana benimsedikleri ‘Perfect fit’ felsefesiyle müşterilerin ihtiyaçlarını anlamaya, yakından izlemeye ve yüksek kalite ürünler sunmaya devam ettiklerini iletti.

Yeni dönemde tüm satış kanallarında verimliliğe odaklandıklarını belirten Yavuz, “Stratejik noktalarda mağaza açılışlarının yanı sıra gerekli gördüğümüz mağazalarda genişletme çalışmalarını sürdüreceğiz. mavi.com başta olmak üzere büyük e-ticaret platformlarında performansımızı artırmak istiyoruz” dedi.

"2018 yılında dünyaya 9.6 milyon adet jean satışı gerçekleştirdik"

Denim sektöründe inovasyona dayalı premium ürünler geliştirme yetkinliğinin Mavi’yi uluslararası jean pazarının üst segmentine taşıyan bir faktör olduğunu açıklayan Cüneyt Yavuz, 35 ülkede 427 mono brand mağaza ve 5 bin 500’ün üzerindeki satış noktasında müşterileri ile buluştuklarını ve 2018’de dünyaya 9.6 milyon jean sattıklarını belirtti.

Üretim ve markayı ilk kuruldukları yıllarda birbirinden ayırdıklarını bildiren Yavuz, globalde jean ve hazır giyim markası olarak varlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

2018 yılında 9.6 milyon adet jean satışı gerçekleştirdikleri bilgisini veren Yavuz, konsolide geliri bir önceki yıla göre yüzde 32 artırarak, 2 milyar 353 milyon liraya yükselttiklerini kaydetti. Net kârlarının ise yüzde 12 artışla 101 milyon lira olduğunu aktaran Yavuz, “Yüksek kalite, doğru fiyatlama, yüksek satış oranı, etkili stok ve nakit akış yönetimi ile FAVÖK’ümüz yüzde 46 arttı. Şirketimizin FAVÖK marjı ise yüzde 14.1’den yüzde 15.6’ya çıktı. Türkiye’de 2018 yılında 13 yeni mağaza açtık, verimli büyümek adına 10 mağazamızı genişlettik ve toplam satış alanımızı 149 bin metrekareye çıkardık” açıklamasında bulundu.

Müşterilerin yaşam şekliyle buluşan koleksiyonlar yaratıyor

Doğru ürünü, doğru fiyat ve yüksek kaliteyle sunmanın yanı sıra her türlü marka, iletişim ve perakende yatırımlarını sürdürdüklerine değinen Cüneyt Yavuz, ‘En iyi jean Mavi mutfağında pişer’ mottosuyla yenilikçi ve yaratıcı ürünler geliştirdiklerini, inovasyon ve teknolojiye sürekli yatırım yaparak, kumaştan dikişe tüm ayrıntılarla müşterilerin yaşam şekliyle buluşan koleksiyonlar yaratmaya özen gösterdiklerini iletti.

Mavi olarak, kaliteli insan kaynağı, ürünlerine duydukları güven ve güçlü yönetim ile bulundukları tüm pazarlarda sürdürülebilir kârlı büyüme hedefi doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yapan Yavuz, “Müşterilerin beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve tüm ihtiyaçlarını karşılamak adına ‘En Mutlu Mavi Müşterisi’ vizyonuyla her yıl 1 milyonun üzerinde yeni müşteri kazanma geleneğini bu yılda da sürdüreceğiz. Marka değerlerimizle büyümeye, kesintisiz ve 360 derece iletişim stratejimizle müşterimize dokunmaya, sosyal sorumlu marka kültürümüzle değer katmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Globalleşme stratejilerini, öncelikle jean kültürü ve bilincinin güçlü olduğu batı ülkelerinde yayma ve kişi başı jean tüketim oranı yüksek pazarlara odaklanmak üzerine kurduklarına dikkat çeken Cüneyt Yavuz, yurtdışı yolculuklarına jean’in anavatanı ABD’den başladıklarını iletti.

Bunu Kanada, Almanya ve Avustralya pazarlarıyla sürdürdüklerini ifade eden Yavuz, merkezden pazarlama yerine ‘glokal’ perakendecilik anlayışını geliştirdiklerini söyledi. Yavuz, sadece ürün değil, markanın ruhunu, kurumsal sistemlerini ve iş yapma şeklini de ihraç ederek, İstanbul merkezli global şirket haline geldiklerini aktardı.

Yurtdışı e-ticaret gelirleri yüzde 118 büyüme kaydetti

Mavi.com online alışveriş kanalını, Mavi’nin global marka yolculuğundaki önemli dönüm noktalarından biri olarak gördüklerini söyleyen Cüneyt Yavuz, bu doğrultuda yurtdışı e-ticaret gelirlerinin yüzde 118 büyüme gösterdiğini duyurdu.

2018 yılında yurtdışı gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 33, perakendede yüzde 22 oranında artış yaşandığı kaydeden Yavuz, “Gerçekleştirdiğimiz 9.6 milyon adet jean satışının yaklaşık 2 milyonunu yurtdışı pazarlarda gerçekleştirdik. Globalde 55 mağazamız ve kendi online satış ağımızın yanı sıra Bloomingdales, Nordstrom, Peek&Cloppenburg, David Jones gibi ünlü zincir mağazalar ile Amazon, Nordstrom, Zappos gibi en büyük e-ticaret platformlarında yer almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.