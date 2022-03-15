Mavi’den 423 milyon TL net kâr

Mavi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuru ile 2021 yılına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mavi’nin 2021 yılı konsolide gelirleri bir önceki seneye göre yüzde 92 artarak 4 milyar 619 milyon TL’ye ulaştı. Şirket gösterdiği güçlü performansla 423 milyon TL net kâr elde etti.

Yılı 1 milyar 38 milyon TL FAVÖK ile tamamlarken, FAVÖK marjı yüzde 22,5, FAVÖK büyümesi ise yüzde 165 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de yüzde 94 ve uluslararası pazarlarda yüzde 86’lık bir büyüme kaydeden Mavi, pandemi dönemindeki normalleşmeyle birlikte, hem perakende hem de e-ticaretteki yükselişini sürdürdü.

Konsolide online satışları yüzde 95, Türkiye online satışları ise yüzde 104 artış göstererek, e-ticaretin konsolide gelir içindeki payı yüzde 13’e yükseldi.

Gelirlerinin yanı sıra 2021 yılında tüm kategorilerde adetsel büyüme de yakalayan ve 10 milyonun üzerinde jean satışı gerçekleştiren Mavi, Türkiye’de kadın, erkek ve jean pazarlarındaki payını artırdı.

Şirket, 2021 kârının yüzde 30’unun temettü olarak dağıtılması önerisini Genel Kurul onayına sunacak.

2021 yılı rakamlarını değerlendiren Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Temeli insan ve finansal yönetimi sağlam global bir şirket olarak, marka konumlandırmamız, doğru ürün, doğru fiyat, yüksek kalite ve müşteri odaklı stratejimiz, esnek tedarik zinciri, ürün planlama ve stok yönetimi mekanizmalarımız sayesinde yılı beklentilerimizin üzerinde bir büyüme ve kârla kapattık. Operasyonlarımızdan yarattığımız nakit sayesinde net nakit pozisyonumuzu ciddi anlamda artırdık ve bilançomuzu daha da güçlendirmeyi başardık.” dedi.

“Tüm kanallarda güçlü bir büyüme yakaladık”

Perakende operasyonlarında daha güçlendiklerine dikkat çeken Yavuz, devamında şunları söyledi: “Trafiğin pandemi öncesi seviyelere geri gelmesiyle birlikte; Türkiye perakende birebir mağaza satışları yüzde 73,3 büyüdü. Bu performansta yüzde 42,7 işlem sayısı artışı ve yüzde 21,4 sepet büyümesi etkili oldu. 7 net mağaza açılışı ve 8 mağaza genişlemesiyle tüm dünyada 456 mağaza ve yaklaşık 4 bin 500 noktaya ulaştık. Yenilenen mağaza konsepti ve bin metrekarelik mağaza projeleriyle müşterilerimizin fiziksel deneyimlerini iyileştirmeye devam ediyoruz. Kendi kanallarımızın yanı sıra çeşitlenen ve büyüyen marketplace iş birliklerimiz sayesinde online satışlarımız globalde yüzde 95, Türkiye’de yüzde 104 arttı. E-ticaretteki büyümemizi Mavi’nin güçlü dijitalleşme ve CRM altyapısıyla sürdürürken, SAP geçişiyle birlikte ERP dönüşümümüzü tamamladık. Yenilenen mavi.com ile müşterilerimize daha iyi ve daha kolay bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Markamıza yatırıma kesintisiz devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de uzun vadeli hedeflerimize odaklanarak, tüm operasyonlarda verimliliği ön planda tutmaya, kaliteyle sürdürülebilir büyüme stratejimizi değişen müşteri davranışlarını dikkate alarak şekillendirmeye ve pazar payımızı artırmaya devam edeceğiz.”

10 milyonun üzerinde jean satışı gerçekleştirdi

En iyi yaptıkları işe odaklanmaya devam edeceklerini belirten Yavuz, Mavi Black Pro, Mavi Icon, Mavi Pro Sport Repreve gibi denim koleksiyonlarıyla 10 milyonun üzerinde jean satışı gerçekleştirdiklerini; logo, sweatshirt ve sporty gruplarıyla casual lifestyle ürünlerdeki paylarını artırdıklarını bildirdi.

Müşterimizi yepyeni ürünlerle buluşturmaya, markamıza yatırım yapmaya, koleksiyon iş birlikleriyle fark yaratmaya, kesintisiz ve heyecan uyandıran celebrity ve influencer iletişimleriyle müşterilerimize Mavi’yi tercih etmeleri için yenilikler sunmaya devam ediyoruz.

Mavi’ye katılan yeni müşterilerimizin yüzde 70’inin 35 yaş altı gençlerden oluşması çalışmalarımızın yerini bulduğunun çok güzel bir göstergesi.

“İklim pozitif bir şirket olmayı taahhüt ediyoruz”

2021 yılında en önemli değer alanlarından birinin sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Yavuz, All Blue yaklaşımıyla bu yıl sürdürülebilirliği şirket kültürüne, vizyonumuza, iş yapış şekillerine, ürünlere ve büyüme hedeflerimize entegre etmek üzere önemli yol aldıklarına dikkat çekti.

Bu alanda yaptıkları başarılı çalışmalarla Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya hak kazandıklarını aktaran Yavuz, “Değerlerimiz ve kurumsal kültürümüzden güç alarak, daha iyi bir Mavi ile daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. Daha iyisi için sorumluluk alıyor, yeniyi denemekten ve keşfetmekten vazgeçmiyoruz. ‘Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi’si’ mottosuyla her gün daha iyisi için çalışıyor, bugünden başlayarak yarın için aksiyon alıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) destekleyen stratejimiz ile Güçlendiriyor, Koruyor, Dönüştürüyor ve Harekete Geçiriyoruz. Yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzda uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimizi açıkladık. 2030 yılında tüm denim koleksiyonumuzu doğa dostu All Blue ürünlerinden oluşturmayı hedefliyor ve 2050 yılına kadar iklim pozitif bir şirket olmayı taahhüt ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha Mavi ve daha iyi bir dünya için tutkuyla çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.