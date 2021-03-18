Mavijet'ten global savunma sanayii firmalarına 'su jeti makinesi' ihracatı

Bursa'da faaliyet gösteren Mavijet, ürettiği materyalin moleküler özelliği bozulmadan kesilmesini sağlayan su jeti makineleri yurt içi ve yurt dışında yoğun bir talep alıyor.

2004 yılında kurulan firma, yaklaşık 10 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından su jeti makinesinde seri üretime geçti. Özellikle su jeti makinesinin "kalbi" olarak nitelendirilen pompa kısmını da üretmeyi başaran Mavijet, ürünlerini iç pazara sunmanın yanı sıra 40 ülkeye de ihracat yapıyor.

Mavijet Genel Müdürü Mustafa Özkan, su jeti teknolojisiyle metal, tahta ve mermer gibi birçok malzemenin kesilebildiğini söyledi. Üretimin yüzde 75'ini yurt dışına gönderdiklerini ve yüzde 84 yerlilik oranıyla çalıştıklarını belirten Özkan, "Dünyadaki 6 su jeti pompası üreticisinden biriyiz. Kısa sürede aldığımız mesafe bizi mutlu etti. Yenilik ve Ar-Ge'ye önem veriyoruz. Ürettiğimiz su jeti makinesi 0,01 milimetreden 250 milimetreye kadar tüm materyalleri kesiyor. Aynı uçta, aynı makineyle bunu sağlayabiliyor. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezine (CERN) makinemizi sattık, şu an orada kullanılıyor. Makinelerimiz, Uzak Doğu ve Avrupa'daki savunma sanayisi üreticileri başta olmak üzere birçok sektörde etkin kullanılıyor. Su jeti makinesinde kesilen malzemenin moleküler özelliği bozulmuyor. Kesilen ürüne tesviye işlemi gerektirmiyor." şeklinde konuştu.

"40 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Mavijet Satış Müdürü Can Batın Özkan ise, dünyada bu alanda faaliyet gösteren en iyi 3 firmadan biri olma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Su jeti makinesinin özellikle savunma sanayii sektöründe çok önemli olduğunu belirten Özkan, şunları söyledi: "Malzemeler kesim esnasında ısı etkisi görmediği için moleküler özelliği bozulmuyor. Nitelikli üretimlerde bu makine tercih ediliyor. Bizim de ihracat yaptığımız ülkeler ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalar. Dünyadaki ve Türkiye'deki savunma sanayisine bu ürünleri tedarik ediyoruz. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt içinde satış oranımız pazar payımız yüzde 65-70 civarında. Üretimimizin yüzde 75'ini ihraç ediyoruz."