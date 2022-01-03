Max Energy, I-REC sertifikası aldı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Max Energy Genel Müdürü Necip Akçınar, enerji üretiminin yeşil kaynaklardan elde edildiğini niteleyen Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası’nı (I-REC) aldıklarını söyledi. Akçınar, 2050 yılında enerji sektörüne yönelik planlamaların küresel elektrik ihtiyacının yüzde 80’inin yeşil enerjiden karşılanmasına yönelik yapıldığını kaydederken, elektriğin üretimden tüketime kadar tüm aşamalarının yenilenebilir kaynaklara dayandığını belgeleyen I-REC Sertifikası’nın yeşil enerji üretiminde nitelik standardını ifade ettiği bilgisini verdi. Akçınar, sertifikanın tekstil, elektronik, tarım gibi sektörlerdeki firmaların ürünlerini üretirken kullandığı enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olduğunu belirtmeye de imkan sağladığını belirtti.

“Enerjide yatırım süresi 3-5 yılı buluyor”

Yaklaşık 12 yıl enerji sektöründe faaliyet gösteren bir ekibin 2019 yılında kurduğu Max Energy, hâlen enerji ticaretiyle sınırlı olan faaliyet alanına; güneş ve rüzgar enerjisi kaynaklı üretimi de eklemeye hazırlanıyor.

Türkiye’nin her iline enerji tedariki hizmeti verebildiklerini belirten Genel Müdür Necip Akçınar, açıklanan ulusal tarifeler üzerinden daha düşük fiyatlandırma yapabildiklerini söyledi.

Elektriğin nihai tüketiciye olan maliyetinin kur seviyesine çok bağımlı olduğunu dile getiren Akçınar, doların 18 liraya çıktığı dönemde ulusal tarifenin üzerine çıkan fiyatın yeniden dengelendiğini anlattı. Enerjide yatırım hızının nüfus artış oranının üzerinde olması gerektiğinin altını çizen Akçınar, aksi durumda artan talebin karşılanamayacağını bildirdi.

Enerji sektöründe bir yatırımın hayata geçirilmesi 3-5 sene sürdüğü için elektrik üretim planlamalarında en az bu süre kadar önde olmak gerektiğini vurgulayan Akçınar, sektöre yatırım yapılması için 2025 yılının şimdiden planlanması gerektiğini vurguladı.

Halka arz gündemde

Enerji tedarikinin yeterli olmaması halinde bölgesel enerji kesintisi sıkıntıları yaşanabileceği uyarısında bulunan Akçınar, müşterilerinin maliyetlerini azaltabilmek için 2023 yılında güneş ve rüzgar kaynaklı üretime başlamayı planladıkları bilgisini verdi. Akçınar, aynı yıl halka arz planları da bulunduğu bilgisini verdi.