İnşaat, dış ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli Maximum Group, tatil ve ticaret konseptini fuar formatında birleştirdi. Şirketin Başkan Yardımcısı Tekin Bayram, "Kesin alıcı ile doğru tedarikçileri buluşturan organizasyonlar yapıyoruz. Her iki taraf için de finansal güvence sağlıyoruz. Plastik, cam, çelik, tekstil ve hediyelik eşya gibi sektörlerinin önde gelen firmalarını bir çatı altında alıcılar ile buluşturuyoruz." dedi.

İhracatla büyüme

Her yıl farklı organizasyonlarda 2 bine yakın alıcı, 500'e yakın yerli tedarikçi firma ile bir araya geldiklerini anlatan Bayram, şöyle devam etti: "Bünyemizde Vizyon Elit Fuarcılık, Baynet, Byart ve Maxqua olmak üzere dört şirket bulunuyor ve grubumuz toplam 450 kişiye istihdam sağlıyor. Önümüzdeki dönemde inşaat ve ihracatta büyüme planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda üretimimizin yüzde 85'ini 60 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyoruz."

Dev yatırım geliyor

Grubun geçen yıl 35 milyon dolarlık ihracat yaptığını söyleyen Bayram, "Grup, 22 yıldır inşaat projeleri de üstleniyor. Bugüne kadar 4 bin konutluk proje gerçekleştirdik. Balıkesir ve İstanbul'da Ayyıldız, Net-Acar, Palmiye Konutları, Varol Park, İstanbul Kosept Tasarımları gibi projeler yaptık. Önümüzdeki dönemde büyümemizin büyük kısmı inşaatta gelecek. 2021 yılında inşaat ve üretim alanlarında 113 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Grubun sanayi tarafında cam dekorasyon üretimi bulunduğunu anlatan Tekin Bayram, bulaşık makinesinde yıkanabilen ve çevreye zarar vermeyen üretim yaptıklarını söyledi.