Maxion İnci Jant Grubu’ndan 250 milyon TL’lik fabrika yatırımı

Dünyanın önde gelen jant üreticisi Maxion Wheels ve İnci Holding iştiraki olan Maxion İnci Jant Grubu, Manisa'da 250 milyon TL'ye kuracağı fabrika ile ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini artıracak.

Maxion İnci Jant Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Manisa OSB'deki beşinci fabrika olan ve 18 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 21 bin metrekarelik alana kurulan yeni ağır ve ticari araç jant üretim fabrikasının inşaat ve altyapı çalışmaları tamamlandı. 250 milyon TL'ye mal olmasını beklenen tesisin 2022 yılında resmen faaliyete geçmesi planlanıyor. Yeni fabrikayla birlikte ilk etapta 80 kişi istihdam edilecek. İlave istihdamla birlikte Maxion İnci Jant Grubu toplam çalışan sayısı bin 800'e çıkacak.

Bu yatırımla şirket, mevcut ağır ve ticari araç jant üretim kapasitesini özellikle tubeless jantlarda 800 bin adet artarak toplam ağır ve ticari araç jant kapasitesini 3 milyon adet janta çıkaracak. Yeni yatırımla birlikte Manisa bölgesinde ihracatta ve istihdamda artış sağlanacak. Yeni yatırımla birlikte 60 milyon dolarlık ek satış ve 50 milyon dolarlık ek ihracat öngörülüyor.

Jant boyama tesisi de kuruyor

Verilen bilgiye göre Maxion İnci Jant Grubu, ayrıca mevcut fabrikasına yeni ve son teknolojiye sahip, 3 milyon jant boyama kapasitelik bir boya tesisi de kuruyor. Son kat boya uygulamasının robotlarla yapılacağı tesiste jantın boya kalitesini artıracak birçok yeni teknoloji de Haziran ayından itibaren tam kapasite ile devreye alınacak. Maxion İnci Jant Grubu halihazırda yılda 10 milyon adet binek, hafif ticari ve ticari araçlar için sac ve alüminyum jant üretimi gerçekleştirirken, Manisa OSB'de binek ve ticari araç jant üretimiyle yıllık 420 milyon dolar satış gerçekleştiriyor.

Yıllık jant üretimini 13 milyona çıkaracak

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, Maxion İnci Jant Grubu’nun 5 kıtada 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yaptığına dikkat çekti. Hali hazırda gerçekleştirdikleri üretim, istihdam ve ihracat ile gurur duyduklarını söyleyen Zaim, "Özellikle başta Avrupa ve Amerika pazarları olmak üzere artan ihracat taleplerini karşılamak için gerçekleştirmekte olduğumuz, 250 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımımızla Türkiye’mizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Manisa OSB'deki beşinci, ağır ve ticari araç jant üretiminde ise ikinci fabrikamız olan bu yeni yatırımımızla yıllık jant üretim kapasitemizi yaklaşık 13 milyona çıkaracağız. Avrupa’nın, Afrika ve Yakın Doğu’nun en büyük ağır ve ticari araç jant üreticisi olarak yeni yatırımın kazandıracağı, 50 milyon dolar ek ihracat ile Avrupa, Amerika, Afrika ve Yakın Doğu pazarlarındaki liderlik konumumuzu daha da güçlendirmiş olacağız." şeklinde konuştu.

Yeni fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte yurt ekonomisinin yanı sıra Manisa ve Ege Bölgesi’nin kalkınmasına da katkı sunacaklarına dikkat çeken Zaim, beşinci fabrikada tubeless jant diye adlandırılan yeni ebatlı jant üretimi ve ihracatı yapacaklarını bildirdi. Yeni fabrika ile sağlayacakları kapasite artışıyla global pazarlardaki konumlarını güçlendireceklerini belirten Zaim, yanı sıra ihracatı, dolayısıyla yurt ekonomisine sundukları katkıyı da artıracaklarını vurguladı.

Yeni tesisi 'Akıllı Fabrikalar' hedefine uygun şekilde kuruyor

Mevcut üretim tesislerinde hayata geçirdikleri akıllı fabrikalar stratejilerine de değinen Mustafa Zaim, şunları söyledi: “Maxion İnci Jant Grubu fabrikalarımızda dijital dönüşümün öncülüğünü yaparak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek stratejilerimizi, tüm iş akışımızı 'Akıllı Fabrikalar' hedefimizi destekleyecek şekilde kuruyoruz. Dijital dönüşüm projemiz kapsamında robotlarla birlikte tüm makinelerin Endüstri 4.0’a entegrasyonunu gerçekleştiriyoruz. 2025’te tüm fabrikalarımızın bu gelişimi tamamlaması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnovasyon kültürünün işletmelerimizde yaygınlaşması konusunda çok yol aldık ve bu yoğun çabanın meyvelerini toplamaya başladık. Türkiye operasyonlarımız, global yapı içinde inovasyon, esneklik, hız ve çeviklik anlamında çok önemli bir noktada. Yeni fabrikamız, 'Akıllı Fabrikalar' hedefimize uygun olarak ileri otomasyon ile Endüstri 4.0 uygulamaları açısından da ileri teknolojiye sahip bir tesis olacaktır."