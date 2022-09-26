Maxion İnci Jant Grubu’ndan Manisa'ya yeni yatırım

İnci Holding ile Maxion Wheels ortaklığı olan Maxion İnci Jant Grubu, katıldıkları IAA Transportation fuarında Manisa OSB’de gerçekleştirdikleri iki önemli stratejik yatırımı duyurdu. Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim ile Maxion Wheels CEO’su Pieter Klinkers fuarda yatırım detaylarını paylaştı. Ağır ve ticari araçlar için sactan mamul jant üreten Maxion Jantaş fabrikasının artan taleple kapasitesinin dolması üzerine Grubun 2019’da yatırım kararını aldığı 2. kamyon jantı fabrikasında yatırım tamamlandı ve fabrika seri üretime başlıyor.

Maxion İnci Jant Grubu’nun 18 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplamda 21 bin metrekarelik alana kurulan, ileri üretim teknolojileriyle donatılmış, ileri derecede otomasyona sahip yeni fabrikanın devreye girmesi ile toplam ağır ve ticari araç jant kapasitesi 3 milyon adet janta, Manisa’da kurulu toplam yıllık jant kapasitesi ise 12 milyonun üzerine çıkıyor.

Maxion İnci ve Maxion Jantaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, yatırıma ilişkin şunları kaydetti: “Başta Manisa ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye ekonomisine katkıda önemli bir rol oynayacak 2. ağır ve ticari araç sac jant fabrikamızın Ekim 2022’de seri üretime başlayacak olması bizim için büyük gurur kaynağı. Büyüyen pazarın artan müşteri taleplerini karşılamak üzere yaptığımız yatırım doğrultusunda, ileri üretim teknolojileriyle donatılmış fabrikanın 60 milyon dolar ek satış ve 50 milyon dolar ek ihracat getirmesini bekliyoruz. Avrupa, Amerika, Afrika ve Yakın Doğu’nun en büyük ağır ve ticari araç jant üreticisi olarak liderlik konumumuzu daha da güçlendireceğiz.”

Dövme alüminyum ağır ve ticari vasıta jantı üretimi yapacak

Manisa OSB’de 45 bin metrekare üzerinde inşa edilecek olan ve Grubun aynı bölgedeki 6. fabrikası için yatırıma başlandı. Grup, bu yeni fabrikasında ağır vasıtalar için dövme alüminyum jant üretecek. 2024 yılının son çeyreğinde resmen faaliyete geçmesi planlanan fabrikada tüm fazların tamamlanmasının ardından 500 kişiye yakın istihdam olanağı yaratılması ve 60 milyon dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Zaim, 6. fabrika yatırımlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Önümüzdeki ay temelini atacağımız ve 2024’te faaliyete geçmesini planladığımız Manisa OSB’deki 6. fabrikamız ile ticari ve ağır vasıta grubundaki jant müşterilerimizden gelen talep doğrultusunda ürün portföyümüze dövme alüminyum kamyon jantlarını eklemekten ne kadar heyecan duyduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Böylece ürün yelpazemizi tamamlıyoruz ve kamyon jant pazarındaki lider pozisyonumuzu tamamlanan ürün portföyümüzle daha da güçlendiriyoruz. Daima sınıfının en iyisi jantları üretmek bizim en büyük motivasyonumuz. Kamyon ve treyler müşterilerimiz bundan böyle alüminyum kamyon jantında da ihtiyaç duydukları her türlü ürün ve hizmeti güvenilir tek bir kaynaktan almanın konforunu yaşayacak. Yeni yatırımlarımızla müşterilerimize her zaman olduğu gibi yüksek kaliteli, yenilikçi ve uygun maliyetli çözümler sunacağız. Türkiye’de ilk defa üretilecek olan alüminyum dövme jantların teknolojisini, Türkiye’ye getirmenin sektör için çok önemli bir stratejik hamle olduğu kesin, bu da Grubumuz için ayrı bir gurur kaynağı.”

Toplam yatırım tutarı 150 milyon dolar

Maxion Wheels CEO’su Pieter Klinkers ise, bu sene 70. yılını kutlayan İnci Holding ile işbirliklerinin giderek derinleşmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti.

Maxion Wheels ve İnci Holding olarak otomotiv sektörüne jant üreterek hizmet verdiklerini anlatan Klinkers, devamında şunları kaydetti: “Küresel müşterilerimize daha iyi hizmet vermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz ticari araç sac jant yatırımlarımız, yıllık küresel kamyon sac jant kapasitemizi yaklaşık yüzde 25 oranında artırarak kapasitemizi 8 milyondan 10 milyona çıkaracak. Yakın zamanda da Maxion İnci Jant Grubu ile ürün gamımıza dövme alüminyum jantları eklemeye karar verdik. Son teknoloji ile donatılmış, karbon emisyonları bakımından optimize edilmiş dövme alüminyum jant üretim tesisimiz ise alüminyum jantı alternatif olarak talep eden müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunacak. Manisa’da önümüzdeki ay üretime başlayacak yeni sac kamyon jantı fabrikamız ve yine yeni alüminyum dövme kamyon jant fabrikamız için toplam yatırım tutarı 150 milyon dolar olacaktır.”