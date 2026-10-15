Maxxen Energy, 5 ülkedeki 21 projeye 644 MWh kapasiteli batarya teslim etti

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Avrupa enerji depolama sektörünün uluslararası temsilcileri, Maxxen Energy'nin Aydın'daki üretim tesisinde buluştu. Yaklaşık 120 şirket ve kurumun temsil edildiği Maxxen Day 2026 etkinliğinde, Avrupa enerji depolama pazarının geleceği, yatırım fırsatları ve Türkiye'nin üretim kapasitesi ele alındı. Katılımcılar, tesisin mühendislik altyapısını ve batarya üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Aydın'daki tesisten Avrupa'nın 5 ülkesine batarya teslimatı

Batarya enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösteren Maxxen Energy'nin Aydın'daki üretim tesisi, 2025 yılının sonundan bu yana faaliyet gösteriyor.

Şirket, bu süreçte Almanya, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve İtalya'da yürütülen 21 projeye toplam 644 megavatsaat (MWh) kapasiteli batarya teslimatı gerçekleştirdi.

Maxxen Day 2026 kapsamında enerji sektörü yöneticileri, yatırımcılar, proje geliştiricileri, teknoloji şirketleri ve iş ortakları Aydın'da bir araya geldi.

Avrupa enerji depolama pazarının geleceği masaya yatırıldı

Etkinlikte gerçekleştirilen oturumlarda Avrupa enerji depolama pazarının teknolojik görünümü, pazar dinamikleri ve gelir beklentileri değerlendirildi.

Enerji depolama yatırımlarının finansmanı, risk yönetimi ve sigortanın projelerin finansmana erişimindeki rolü de gündeme geldi.

Proje geliştiricilerinin ilk yatırımlarından geniş ölçekli portföylere uzanan deneyimleri üzerinden teknik, ticari ve operasyonel konular ele alındı.

Benchmark Mineral Intelligence, Wood Mackenzie, Clean Horizon, Solas Capital, Volteo Capital, Gresham House, Munich Re, Zagope, Luxera ve Crowmie gibi uluslararası şirketlerin temsilcileri de panel ve oturumlara katıldı.

Tolga Murat Özdemir: Türkiye'yi enerji teknolojilerinin üretim merkezi yapmak istiyoruz

Kontek Grup CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, yenilenebilir enerji yatırımlarının büyümesiyle birlikte enerji depolama sistemlerinin stratejik öneminin arttığını belirtti.

Özdemir, Türkiye'nin sanayi ve mühendislik altyapısıyla önemli fırsatlara sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Yenilenebilir enerji yatırımları büyüdükçe enerji depolama sistemleri, arz güvenliği ve sürdürülebilir enerji dönüşümü açısından stratejik bir rol üstleniyor. Türkiye’nin sanayi ve mühendislik gücüyle önemli bir fırsata sahip olduğuna inanıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’yi enerji teknolojilerinin yalnızca kullanıldığı değil, geliştirildiği ve üretildiği bir merkez hâline getirmek. Aydın’daki tesisimizde üretimin yanı sıra Ar-Ge’den yazılıma ve sistem entegrasyonuna uzanan bütüncül bir teknoloji altyapısı oluşturuyoruz."

Maxxen Energy, yeni ürünlerini kasım ayında tanıtacak

Şirketin resmî Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmasının teknoloji geliştirme hedefleri açısından önemli bir adım olduğunu belirten Özdemir, yeni ürün çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Özdemir, yapay zekâ destekli batarya yönetim teknolojilerinden yeni nesil enerji depolama çözümlerine kadar farklı alanlarda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kasım 2026'da yeni ürün gamının lansmanını gerçekleştireceklerini açıklayan Özdemir, değişen enerji ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini müşterilerle buluşturmayı ve teknolojilerinin uluslararası projelerde daha güçlü rol üstlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Maxxen Energy resmî Ar-Ge Merkezi statüsü kazandı

Maxxen Energy, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından resmî Ar-Ge Merkezi statüsü kazandı.

Şirket, bu kapsamda farklı disiplinlerden oluşan ekibini, ürün geliştirme yetkinliklerini ve test-doğrulama altyapısını ortak bir yapı altında birleştiriyor.

Ar-Ge Merkezi'nin çalışmalarında batarya yönetimi, dijitalleşme ve yeni nesil enerji teknolojileri öncelikli alanlar arasında yer alacak.

Uluslararası katılımcılar Aydın'daki üretim tesisini gezdi

Maxxen Day 2026 kapsamında düzenlenen panellerin ardından katılımcılar için fabrika turları ve ürün tanıtımları gerçekleştirildi.

Uluslararası sektör temsilcileri, batarya enerji depolama sistemlerinin üretim süreçlerini yerinde inceleyerek mühendislik çalışmaları, üretim teknolojileri ve kalite yaklaşımı hakkında teknik ekiplerden bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen networking buluşmasında ise sektör temsilcileri arasında olası iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Maxxen Energy hangi alanlarda faaliyet gösteriyor?

2024 yılında kurulan İsviçre merkezli Maxxen Energy AG, yeni nesil enerji depolama çözümleri geliştiriyor.

Şirket; ticari ve endüstriyel elektrik tüketicilerine, yenilenebilir enerji projeleri geliştiren şirketlere ve şebeke ölçekli enerji depolama uygulamalarının işletmecilerine hizmet veriyor.

Maxxen Energy, batarya enerji depolama sistemlerinde (BESS) yaygın olarak kullanılan Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya hücrelerinden yararlanıyor.

Şirketin strateji, pazarlama, iş geliştirme, satış, ürün yönetimi ve satış sonrası destek faaliyetleri ise İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinden yürütülüyor.