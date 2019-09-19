MAY Tohum mısır üreticilerini Ar-Ge istasyonunda ağırladı

19 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - MAY Tohum’un Ar-Ge faaliyetleri ve üretim süreçlerinde kullandığı son tarım teknolojileri hakkında da bilgi verilen etkinliğe 200’ün üzerinde üretici katıldı. Nitelikli tohum ıslahı konusunda Türkiye’nin önder firmalarından olan MAY Tohum, Türkiye topraklarında, “Yerinde Islah Stratejisi” doğrultusunda gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları sonucu, her yıl, verim gücü ve hastalık dayanımı yüksek yeni mısır çeşitleri ile portföyünü daha da güçlendiriyor.

Etkinlikte, Güney Marmara Bölgesi mısır çiftçileri ile bir araya gelen MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler,” "Türkiye, tohumculuk sektörü açısından kendi coğrafyasında çok güçlü bir alt yapıya sahip ve bu alt yapıyla tohum teknolojisi ihracatında çok önemli bir ülke olarak global pazarda adından söz ettiriyor. Biz de yerli yatırımcı olarak bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye’nin 4 farklı bölgesinde, dünyadaki tarım alanında kullanılan son teknolojileri yakından takip ederek kurduğumuz Ar-Ge istasyonlarımızda, tohumlarımızın ıslahını gerçekleştiriyoruz. Kurduğumuz güçlü Ar-Ge alt yapısı ile ıslahını gerçekleştirdiğimiz çeşitleri sizlere sunmadan önce, en az 4 yıllık dönemler boyunca, Türkiye’nin farklı iklim ve toprak şartlarında, deneyip, sonuçları konsolide ederek değerlendiriyoruz. Çeşitlerimiz sizler tarafından ekildiğinde, minimum hata veya hiç hata olmadan, yüksek gelişim ve verim performansı alabileceğiniz bir alt yapıda, ıslah, deneme ve üretim süreçlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada gördüğünüz hibrit mısır çeşitlerini, minimum 4 yıllık deneme verileri sonucunda, farklı iklim koşulları ve toprak koşullarına uygunluğu tespit edilmiş, verim potansiyeli yüksek, kazanç sağlayacak güçlü çeşitlerden seçilerek sizlere sunulduğunu belirtmek isterim. Mısır türünde, her geçen yıl büyüyen Pazar payımız, ve çiftçi memnuniyeti, başarımızın en önemli göstergesi. Türkiye'nin en çok ziraat mühendisi istihdam eden kurumlarından biri olarak, 120'ye yakın ziraat mühendisimiz ve deneyimli kadromuzla daima siz değerli üreticilerimizin yanındayız” diye konuştu.

Tarımda sürdürülebilirlik anlatıldı

Güney Marmara Bölgesi’nden 200’ün üzerinde çiftçinin katıldığı etkinlikte, mısır portföyünde bulunan yüksek verimli mısır çeşitleri 77MAY35, M14G44, BODEGA, CAPUZİ,72MAY80, 72MAY99, 94MAY66, HİDO, EVEREST ve M12G33 hakkında mısır çiftçilerine detaylı bilgiler verildi. MAY Tohum’un “Yerinde Islah” felsefesi ile Bursa- Mustafakemalpasa Ar-Ge istasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların aktarıldığı etkinlikte, tarımda sürdürülebilirlik ve maksimum verim ve kalite için kullanılan yeni tarım teknolojisi olan dron teknolojisinin kullanım alanları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi.

Tohum üretiminde dron teknolojisi

MAY Tohum, 2018 yılının başından beri üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinde dron teknolojisini kullanıyor. Bitkilerin sağlığı, gelişimi, farklı stres koşullarına tepkilerinin analiz edilebilmesine olanak sağlayan dron teknolojsi ile üretim ve Ar-Ge süreçlerindeki verimliliği ve kalite kriterlerini arttırıyor. Dronlardaki özel multispectral kameralar vasıtasıyla havadan yapılan haritalama işlemleri ile etkili ekim araştırmaları ve planlamaların yanı sıra hassas ilaçlama, gübreleme ve sulama çalışmalarında dron teknolojisinden yararlanarak, birim alandan maksimum verim sağlanıyor.