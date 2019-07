May Tohum ve TAGEM’in Türk pamuk çeşitleri uluslararası pazarda

26 Temmuz 2019

BURSA (DÜNYA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve MAY Tohum işbirliği ile 2008 – 2013 yılları arasında gerçekleştirilen “ Pamukta Melezleme Islahı ile Çeşit Geliştirme ve Adaptasyon Araştırmaları” projesi sonucunda, MAY344, MAY455 ve MAY505 isimleriyle tescil edilen çeşitler, Türkiye pazarında artan bir ivme ile tercih edilmesinin yanı sıra global pazarda da adından söz ettirmeye başladı. MAY Tohum’un global pazarda gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri sonucu kaliteli Türk Pamuk Tohumları, Azerbaycan, Suriye, Kazakistan, Zimbabwe ve Zambiya başta olmak üzere 5 ülkeye ihracatı gerçekleştiriliyor.

Yüksek fiyattan talep gören ‘’MyFiber’’ pamuk çeşitlerinden elde edilen pamuk balyaları, pamuk çiftçisinin de yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin önder pamuk tohumu markalarından MAY Tohum Ar-Ge ekibi ve TAGEM işbirliği ile ıslahı gerçekleştirilen çeşitlerden MAY455 ve MAY505, yüksek lif kalite değerleri ve yüksek verimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. MAY Tohum’un “MyFiber” platform markası altında konumlandırdığı pamuk çeşitleri, yüksek verimlerinin yanı sıra, elyaf uzunluğu, lif mukavemeti, yüksek iplik olabilirlik indeksi, çepel oranlarının düşük olması, parlak elyaf rengi özellikleriyle çırçır işletmeleri ve iplik sanayi profesyonellerinin ihtiyaç ve beklentilerine çözüm oluyor. Yüksek fiyattan talep gören ‘’MyFiber’’ pamuk çeşitlerinden elde edilen pamuk balyaları, pamuk çiftçisinin de yüzünü güldürüyor.

Pamuk çeşitleri hakkında detaylı bilgiler veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, “2008- 2013 yılların arasında TAGEM ile birlikte gerçekleştirdiğimiz pamuk Ar-Ge projemiz kısa sürede çok iyi sonuçlar verdi. Bu projeden çıkan çeşitlerimiz, bugün, hem yurtdışında hem de yurtiçinde artan bir ivme ile beğeni kazanıyor. MAY Tohum olarak her zaman, Türk tarım sektörüne artı değer sağlama vizyonuyla Ar-Ge, üretim ve pazarlama faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Pamuk türü, ıslah faaliyetlerimizde en çok önemsediğimiz, odaklandığımız türlerin arasında yer alıyor. Bu nedenle firma olarak, pamuk ıslah çalışmalarımızda tekstil sektörünün beklentilerine odaklanarak, üreticilerin ve çırçırcıların, yüksek lif kalitesi, verimlilik, yüksek çırçır randımanı gibi ihtiyaç ve taleplerine çözüm olacak çeşit özelliklerini belirlediğimiz “MyFiber” platformunu oluşturduk. TAGEM ile gerçekleştirdiğimiz örnek kamu- özel sektör ıslah işbirliği projesinden çıkan, yüksek lif kalitesi, elyaf uzunluğu, iyi renk değerleri, yüksek iplik olabilirlik indeksi, düşük çepel oranı gibi kalite kriterlerine sahip MAY505 ve MAY455 çeşitlerini “MyFiber” platformumuz altında konumlandırarak pazara sunduk” diye konuştu.

5 ülkeye pamuk tohumu ihracatı

Türkiye Tohum ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çifçtiler; “ MAY Tohum olarak, ayçiçeği, mısır, pamuk, tatlı mısır ve fasulye türlerinde toplamda 40’ın üzerinde ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Pamuk türünde ıslahını gerçekleştirdiğimiz çeşitlerimizi global pazarda da üreticilerin beğenisini kazandı. Son iki yıldır gerçekleştirdiğimiz yurtdışı pazarlama faaliyetlerimiz sonucu, Azerbaycan, Suriye, Kazakistan, Zimbabwe ve Zambiya başta olmak üzere pamuk tohumu ihracatına başladık, yakın gelecekte şu anda denemelerini sürdürdüğümüz çok önemli pamuk üreticisi ülkeleri de kapsayacak şekilde pamuk tohum ihracatımızda önemli artışlar bekliyoruz” dedi.