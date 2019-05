May, yurtdışında pilot noktalar oluşturacak

31 Mayıs 2019

Şili, Güney Afrika, Malezya ve Azerbaycan’a servis noktaları oluşturmak için gerekli TKC-008C test cihazlarının sevkiyatına başladıklarını belirten May Fren Sistemleri Genel Müdürü Taner Yılmaz, “Bu cihaz ile servisler elektromekanik tüm valfleri aracın üzerine takmadan test edebilme yeteneğine kavuşuyor. Söz konusu makineyi yüzde 100 yerli ürettik” dedi.

Test cihazını alan firmalara eğitimler vereceklerini kaydeden Taner Yılmaz, “Müşterilerimize, elektromekanik valfleri nasıl tamir ve test edebilecekleri konusunda eğitimler vereceğiz. May Servis noktaları, fabrikamızla sürekli iletişim halinde olup, May Fren’in geliştirdiği en teknolojik ürünlerle alakalı sürekli bilgilendirme altyapıları yapılacak. Bu servis noktaları, piyasanın şu an ihtiyacı olan her türlü ürünü tamir edebilme yeteneğine sahip servis noktaları olacak” dedi.

“TKC-008-C test cihazına yeni yetenekler kazandırıyoruz”

Bu yıl itibari ile yurtiçinde May Servis noktalarını oluşturmaya başladıklarını söyleyen Yılmaz, “Mevcut konumda 8 May Servis noktasına ulaştık. Bu servis noktalarımız İstanbul, Adapazarı, İzmir, Bilecik-Bozüyük, Mardin, Batman, Hatay-Reyhanlı’da bulunuyor. Yıl sonuna kadar 20 noktaya çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Yılmaz, yurtdışı yapılanması için de kolları sıvadıklarını ifade ederek, Şili, Güney Afrika Cumhuriyeti, Malezya ve Azerbaycan’da var olmayı planladıklarını kaydetti.

Her yıl cirolarından yüzde 6’lık payı Ar-Ge’ye ayırdıklarını dile getiren Taner Yılmaz, geçen yıl geliştirdikleri TKC-008-C test cihazına yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, öte yandan, devlet destekli elektromekanik valf projelerini de sürdürdüklerini kaydetti.

TKC-008-C nolu test cihazının May Fren’i rakiplerinden bir adım öne çıkardığını ifade eden Taner Yılmaz, “Söz konusu cihaz bizi çok farklı bir konuma taşıdı. Global pazarda hem fren sistemi üreten hem de elektromekanik valflerde arıza tespiti yapabilen test cihazı geliştirebilen alternatifimiz bir şirket bulunmuyor” dedi.

Latin Amerika pazarının yüzde 95’ine ürün veriyor

Tamamen ticari araç segmentine çalışırken, 2018 itibari ile yeni geliştirdikleri ürün gruplarıyla OEM tarafında büyüme odaklı çalışmalarını da artırdıklarını belirten Taner Yılmaz, “Toplam üretimin yüzde 70’ni ihracata kanalize ediyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu pazarları başta olmak üzere 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Son yıllarda özellikle Latin Amerika ülkeleri ön plana çıkıyor. Bugün Latin Amerika ülkelerinin yüzde 95’ine ürün ihraç eder konuma ulaştık. Geçen yıl Japonya ile ilk kez ihracat yaptık. Bu pazarda avantajı elektromekanik valflere yaptığımız yatırımlarla yakaladık” diye konuştu.

Şirket stratejilerini pazarda rekabeti az olan ürünleri üretmeye yönelik kurduklarını aktaran Yılmaz, yeni yatırımla ihracatı yüzde 15 artırmayı öngördüklerini kaydetti.

Türkiye’nin ihracat hamlesini de değerlendiren Taner Yılmaz, “Ülkemizin ciddi finans problemleri var. Bu sorunlar aşılmadan ülkemizin kayda değer bir ivme yakalayabileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllık 130 bin adet valf üretimi, 550 bin adet tamir takımı, 200 bin adet kaliper tamir takımı ürettiklerinin bilgisini veren Taner Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurulu kapasitemizin yüzde 80’ini kullanıyoruz. Savunma sanayiye yönelik geliştirdiğimiz projelerin üretime başlamasıyla ilave üretim tesisi yatırımı planlıyoruz. Böylece toplam üretim alanımızı 8 bin 500 metrekareden 15 bin metrekareye çıkaracağız. 16’si Ar-Ge’de toplam 135 kişiyi istihdam ediyoruz.”