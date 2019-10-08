Maydenim, Sırbistan'a 20 milyon liralık fabrika kuruyor

08 Ekim 2019

Kerim ÜLKER

İhracatın lokomotif sektörlerinden Türk tekstilinin Avrupa’daki üretim üssü haline gelen Sırbistan’da Jeanci, Aster, Tibet Moda, Tay Grup gibi devlerin ardından bu kez de Maydenim Tekstil üretim tesisi kuruyor. 20 milyon liralık yatırımla kurulacak olan tesis, ülkenin batısında yer alan Mali Zvornik’te üretime başlayacak.

90 KİŞİYİ İŞE ALACAK

Maydenim’in açılacağı tesis, Eski Yugoslavya’dan kalma önemli bir ahşap üretim fabrikası. 20 yıldır kapalı lan fabrikayı alarak 700 bin dolara yenileyen Maydenim’in ilk planda 90 kişiyi işe alacağı ifade ediliyor. Mali Zvornik Belediye Başkanı Zoran Jevtic, Ekim ayı sonuna kadar alınacak 90 kişilik bu personel ek yatırımlarla birlikte bir yılda 300’e çıkacağını, 2020 yılında ise 200 kişiyi daha işe alacağını ifade etti. 2012’de üretime başlayan İstanbul merkezli Maydenim’in Ünye’deki tesisinde 450’den fazla kişi istihdam ediliyor.