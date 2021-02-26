Mayen'de üst düzey atama

Yurt genelindeki 4 bini aşkın çalışanıyla dünyanın önde gelen markaları için çağrı merkezleri ve teknoloji temelli İş Süreçleri için Dış Kaynak Kullanımı (BPO) hizmeti sunan Mayen, kadrosunu güçelendiremeye devam ediyor.

Son 6 yılda sektörün büyüme hızından iki kat daha hızlı büyüme kaydeden Mayen'de CDO (Chief Digital Officer) görevine Tufan Altan getirildi. Alatan, Mayen'de Bilgi Teknolojileri, Ar-Ge, Ürün Geliştirme, RPA, İş Zekası, Veri Ambarı, Veri Analitiği ve Proje Yönetimi fonksiyonlarının tümüne liderlik edecek ve ayrıca şirketin İcra Kurulu Üyesi olarak da görev alacak.



Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 1986 yılında mezun olan Tufan Alatan, iş hayatına IBM'de başladı. IBM'de geçirdiği dokuz yılın ardından kariyerine Garanti Bankası'nın bünyesinde bulunan Garanti Teknoloji şirketinde Proje Müdürü olarak devam eden Alatan, Garanti Bankası'nın orta ölçekli bir bankadan büyük ölçekli bir markaya dönüşme yolculuğu sırasında aktif rol aldı ve pek çok projeyi hayata geçirdi. Garanti Teknoloji'de 15 yıl genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Alatan, sonrasında Doğuş Grubu'na geçerek dört yıl boyunca Doğuş Teknoloji Genel Müdürü olarak çalıştı. Son olarak Ulusal Faktoring'de sanal servis modelinin dijital transformasyonundan sorumlu CIO olarak görev yapan Alatan; BDDK, KVKK ve TBB gibi devletin düzenleyici kurumlarına karşı BT denetimlerinde de sorumlu kişi olarak görevlerini sürdürdü.