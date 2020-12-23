Maylo, Wonder Woman'ı ambalajlarına taşıdı

Kategorisinde bir ilke imza atan Lila Group markalarından Maylo Dev, dünyaca ünlü Wonder Woman karakterini ambalajlarına taşıdı. Böylece Türkiye’de ilk kez Warner Bros.’un süper kahramanlarından biri temizlik kâğıdı ambalajlarında kullanılmış oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Maylo Dev Wonder Woman serisi, Migros ve Macrocenter mağazalarında satışa sunulacak.

DC süper kahraman dünyasının en güçlü kadın karakteri olan Wonder Woman’ın lisanslı görselleri ile hazırlanan tuvalet kağıtları, 2 standart tuvalet kâğıdı rulosu uzunluğunda üretildi.

8’li, 16’lı ve 24’lü paketlerdeki Maylo Dev tuvalet kağıdının yanı sıra tekli ve 2’li Maylo Dev havlu seçenekleri ile Migros marketlerde yerini aldı.