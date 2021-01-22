Maysan Mando, üretim hacmini 10 yılda 5 kat büyüttü

Esra ÖZARFAT



BURSA - Çukurova Holding ile Güney Koreli Mando Grubu’nun iştirakçisi ve amortisör üreticisi olan Maysan Mando, son 10 yılda üretim hacmini 5 kat büyüttü. Şirket, önümüzdeki 5 yılda farklı ürün segmentleriyle en az 5 kat daha büyüme hedefliyor. Maysan Mando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül, “Hem yurtiçi pazardaki güçlü konumumuzu artırarak sürdürmeyi, hem de girmediğimiz pazarlarda agresif büyüme politikası izlemek istiyoruz. Buna göre de yapısal güncellemelerimizi yaptık. İş geliştirme ve ihracata özel bir departman kurduk” dedi.

Büyüme yılımız olacak

Geçen yılın ikinci çeyreğinde herkesin pandeminin şokuyla uğraşırken, müşterilerden özellikle yeni projelerle ilgili pek bir hamle gelmediğini söyleyen Şengül, “Biz de işimizi geliştirebilmek için ihracat yapabileceğimiz alanlara odaklandık. İkinci yarıda hareketliliğin etkisiyle bütün müşteriler önümüzdeki yılların projelerini yeniden canlandırdılar. En son aralık ayında 3 stratejik müşterimizle nominasyonları aldık. Biri 2023 yılında seri üretime başlayacak 10 yıllık bir proje. 2021’i büyüme yılı olarak belirledik” dedi. 2020’de Avrupa başta olmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’ni içeren 75’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarına ve hedef pazar olarak Afrika gibi gelişmekte olan ülkeleri belirlediklerine değinen Şengül, yıllık 7 milyon adet amortisör üretimi kapasitesini 12 milyona çıkarmak için tesiste yeterli alanın bulunduğunu aktardı.



Dönüşüme hız verdik

Yeni normalin beklentilerine uygun olarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 uygulamaları için düğmeye bastıklarını anlatan Tülay Hacıoğlu Şengül, “Maysan Mando, Mando fabrikaları içerisinde ticari grup amortisör tasarımı ve üretimi konusunda Ar-Ge öncelikli üretim modeliyle, know-how’ını geliştirmiş en yetkin fabrikadır. Pandemi döneminde de sahip olduğumuz esneklik ve çeviklik ile bu dönemi fırsata çevirecek hamleler yapmaya odaklandık. Dijital dönüşümle ilgili yatırımlarımız oldu. IT altyapısı güçlendirildi. ERP ile alakalı yatırım planlandı ve devreye alındı. Sadece sistem geçişi değil, süreçleri de masaya yatırarak yeni normalin beklentilerine uygun olarak yeniden değerlendirdik. Anlık yorumlayabilecek veri tabanı oluşturuyoruz” diye konuştu.