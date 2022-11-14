Maysan Mando, üretimde ana sanayi payını artıracak

Esra Özarfat

BURSA - Toplam üretimin yüzde 65’lik bölümünü yurt içi ve yurt dışı OEM üreticilerine gönderirken, kalan yüzde 35’lik bölümüyle de yurtiçi aftermarket talebini karşıladıklarını anlatan Tülay Hacıoğlu Şengül, önümüzdeki dönemde OEM payının artacağını, paralelinde aftermarketi de yukarı taşımak istediklerini söyledi. Şengül, Avrupa başta olmak üzere Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler gibi bölgelere daha fazla nüfuz etmeyi hedeflediklerini aktardı. Nihai müşterilerin her geçen gün artan güvenlik ve konfor beklentisine uygun olarak, ilave sönümleme sağlayacak ve konforu artıracak dayanıklı, kaliteli ve rekabetçi fonksiyonları ürünlere eklediklerini dile getiren Şengül, “Ayrıca büyük önem verdiğimiz dijital dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu doğrultuda ‘akıllı şirket’ odağıyla Endüstri 4.0 uygulamalarına ağırlık vermiş durumdayız” diye konuştu.

Elektrikli araçlara üretim yapıyor

Binek ve hafif ticari grupta 143 farklı ürün, ağır ticari grupta ise 65 farklı yeni ürün referansını ürün yelpazesine eklediklerini belirten Tülay Hacıoğlu Şengül, “Kendimize uzak pazar olduğu için hedef pazar seçmediğimiz coğrafyalardan da talepler almaya başladık. Yeni nesil elektrikli araçlara yüksek hacimli üretimimiz var. Öte yandan traktörden forklift gibi elektrikli diğer taşıma araçlarına da üretim yapıyoruz. Hem doğrudan OEM hatlarına hem de bayi ağı için aftermarkete yönelik üretim yaparken, dünyanın en büyük ana sanayii üreticilerinin hemen hepsiyle çalışıyoruz. Yeni nesil süspansiyon sistemlerinin tasarımı ve mevcut amortisör sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili konularda da tasarım ve mühendislik alanında çözüm ortağıyız” dedi.

Rekabetçi olabilecekleri her coğrafyada iş geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Şengül, “Dünya pazarlarında iş geliştirirken markamızı ‘premium brand’ olarak konumlandırıyor, bu üst kalite markayı kullanma deneyimini mevcut ve potansiyel müşterilerde artırmak istiyoruz. Geçen yıl Euro bazında yüzde 36 oranında büyüme kaydettik ve 2020’de kurguladığımız 5 yıllık strateji planı çerçevesindeki 5 kat büyüme hedefimize doğru da kararlı adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Tülay Hacıoğlu Şengül, DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye şirketin sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla ilgili bilgi verdi.