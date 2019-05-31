Maysan, ürün geliştirme ve tasarıma odaklandı

31 Mayıs 2019

Otomotiv endüstrisinde değişen ve gelişen yeni trendleri takip eden Maysan Mando, ürün geliştirme ve tasarıma odaklandı. Geleceğin teknolojileri için son üç yılda 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildiren Maysan Mando Genel Müdürü Anıl Yücetürk, elektrikli direksiyon kolonu ve kutusu üretimi yatırımlarının da sürdüğünü aktardı.

Tüm dünyada gelişen otomotiv trendleri, elektrikli araçlar, otonom araçlar, dijitalleşme, nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi kavramların Türkiye’de de son yıllarda sıklıkla dile getirildiğine işaret eden Yücetürk, sektörün geleceğinin bu kavramlar doğrultusunda şekilleneceğini dile getirdi.

Ar-Ge çalışmaları kapsamında tamamen geleceğin teknolojilerine odaklandıklarını ifade eden Anıl Yücetürk, “Yapacağımız yenilikçi çalışmalarla ülkenin ve sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tüm iş süreçlerimizdeki inovatif düşüncelerimiz doğrultusunda, ürün geliştirme ve tasarıma odaklanmış durumdayız. Üretimde dijitalleşme ve teknoloji geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Örneğin fabrikamızı kâğıtsız hale getirip, tüm operasyonel süreçlerimizi yazılımlara aktarma yönünde ciddi adımlarımız bulunuyor. Ayrıca fabrikamızdaki tüm süreçlerin birbirine entegrasyonunu dijital hale getirmek gibi çalışmalarımız da var. Toplam kalite yönetimi çerçevesinde hareket ederek de verimlilik esaslı ve tasarım öncelikli ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

2023 hedefi 15 milyon adetlik satış

Öte yandan Almanya’da yapım çalışmalarını tamamlayıp, Türkiye’ye getirdikleri ve hiçbir atığı olmayan krom kaplama hattını da yakın zamanda devreye aldıklarını belirten Anıl Yücetürk, “Bu yeni bir sistem ve Avrupa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu tür yatırımlar, şirketimizin büyüme hedeflerine kayda değer katkılar sağlıyor” dedi.

Geçen yıl ürün yelpazesine kattıkları yenilikçi ürünlerle büyüme kaydettiklerini vurgulayan Anıl Yücetürk, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de ilk kez yüzde 100 yabancı sermaye ile elektrikli direksiyon kolonu ve elektrikli direksiyon kutusunu üretmek için yatırım çalışmalarımız devam etmekte. 2019 yılının, şirketimiz için ayrı bir önemi bulunuyor. Maysan Mando olarak 2019’da 50’nci kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz. Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olarak, teknoloji geliştirme ve Ar-Ge odaklı büyüme hamlelerimizi, 2019’da da kararlı bir şekilde sürdürme hedefindeyiz. İleriye dönük hedeflerimizin içinde 2023 itibariyle, 15 milyon adetlik satışa ulaşarak Türkiye’deki ilk 100 şirketin içerisine girmek adına çalışmalarımızı kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.”

Yeni fabrikasına bu yıl taşınacak

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi olan Maysan Mando’nun Türkiye’de pazar lideri olarak son dört yıl içinde yüzde 400 seviyesinde büyüme gösterdiğini kaydeden Yücetürk, binek, hafif ticari araçlar, otobüsler, ağır kamyonlar, demiryolları ve askeri uygulamalara yönelik geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını aktardı.

Halihazırda Bursa OSB’de 16 bin 500 metrekarelik alanda üretim yaptıklarını aktaran Yücetürk, 30 milyon dolarlık yatırımla Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 30 bin metrekarelik yeni fabrikalarına bu yıl içinde taşınacaklarını duyurdu.

“Know-how’ı tamamen bize ait olan Ar-Ge odaklı üretim anlayışımızda, sürdürülebilir başarıya odaklanmış durumdayız” diyen Yücetürk, “Markamızı rakiplerimizden ayıran ve bizleri pazar liderliğinde uzun süredir zirvede tutan en ayırıcı özelliğimiz Türkiye’de üretim yapıyor olmamızdır. Birçok OEM projesinde orijinal ekipman olarak tedarik ediliyor olmamızın yanı sıra Ar-Ge merkezimizin her yıl yenileme pazarı için geliştirdiği yeni projelerimiz ile satış adetlerimiz artan ivme ile güçlenmektedir. Patent sayısında Türkiye’de ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz. Ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı “TİM 1000 – İlk 1000 İhracatçı Firma” listesi kapsamında da “AR-GE Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Göre” yürüttüğümüz 156 proje ile bu kategoride Türkiye’nin ilk 10 şirketi arasında yer almayı başardık” şeklinde konuştu.

“İyimser bir bakış açımız var”

Yaşanan daralmaya rağmen sektör olarak, çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerine dikkat çeken Yücetürk şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da tüm bu problemlere rağmen istihdamı kısmayarak, yatırımları durdurmayarak, sadece ekonomik önlemlerle yolumuza devam ediyoruz. Sektörel açıdan, 2019 yılından beklentimizin son derece yüksek olduğunu ifade edebilirim. Bu noktada tedbiri elden bırakmadan, iyimser bir bakış açımız var. Nitekim 2018 yılsonu itibariyle ÖTV ve KDV’de yapılan indirimler sayesinde otomobil satışlarında yaşanan ivmelenme ve döviz kurundaki dalgalanmanın nispeten azalması, sektörümüzün gelişimi için de umut verici oldu.”