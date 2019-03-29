Mazaka, ihracata odaklandı

29 Mart 2019

Satış, servis ve yedek parça hizmeti sunan firma, 2016 yılından bu yana üretimini yaptıkları solar panel ve bariyer kazık çakma makinelerine ek olarak 2019 yılında botanik sektörüne hitaben birçok makine ve ekipman üretimine başladı. Geçtiğimiz üç yıl içerisinde ihracat portföylerine birçok ülkeyi eklediklerini belirten Mazaka Makina Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Ertaş, “2018’de açtığımız Hollanda ve Almanya satış ofislerimiz hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl Ukrayna ve Mısır bölgesinde de oluşuma gitmek için çalışıyoruz. Asıl hedefimiz firma olarak üretimimizin tamamına yakınını ihraç ederek, markamızı bir dünya markası haline getirmek” dedi.

Farklı pazarlara yöneldiklerini vurgulayan Mustafa Ertaş, “Ağırlıklı olarak ABD, Yeni Zelanda, Avustralya, Meksika, Mısır, Hindistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihracat gerçekleştiriyoruz. Portföyümüze Arjantin, Şili, İspanya, Kanada ve Ukrayna gibi solar sektörde ciddi ivmelenme yakalayan ülkeleri ekledik” ifadelerini kullandı.

“Yurt genelinde 28 noktada satış ve servis hizmeti veriyoruz”

Yurt genelinde 28 noktada satış ve servis hizmeti verdiklerini dile getiren Mustafa Ertaş, şu bilgileri verdi: “2011 yılında forklift ataşmanları seri üretimine ve teleskobik mobil forklift üretimi için de Ar-Ge çalışmalarına başladık. Teleskobik mobil forkliftin prototip aşamasını tamamladık. 2013 yılında seri üretime başladık. 2014’te de Türkiye’de ilk güneş paneli yıkama makinasını ürettik. 2015 yılının ilk çeyreğinde Ar-Ge çalışmalarına başladığımız solar panel ve bariyer kazık çakma makinesini 2016 yıl sonunda seri üretime dönüştürdük. Kazık çakma lakinelerini yerli ve komponentlerle ürettik.”

“Güneş paneli yıkama makinelerinin ihracatına başladık”

2016 yılında kazık çakma ve güneş paneli yıkama makinelerinin ihracatına başladıklarını kaydeden Mustafa Ertaş, 2016’da toplam 55, 2017 yılında 110 makine satışlarının olduğunu aktardı. 2018 ve 2019 yılı için hem iç hem de dış pazardaki hedeflerini geçen yıla göre iki kat artırdıklarını açıklayan Ertaş, her geçen gün artan kurulu güç içinde yatırımcı ve EPC firmalarına yönelik çözüm üretmek için makinelerini sürekli Ar-Ge birimi ile güncellediklerini anlattı.

Bu yıl ürün gamına kattıkları mini loder ve botanik sektörü için üretimine başladıkları makine ve ekiomanlat ile sektörlerinin birçok ihtiyacını karşılamaya aday olduklarını söyleyen Mustafa Ertaş, “Ürünlerimize farklı ataşmanlar bağlayarak güneş enerjisi santrallerinde ot biçme, kablo kanalı açma, panel taşıma, çevre düzenleme gibi temel ihtiyaçları karşılayacağız. Ayrıca fidan sökme ve taşıma makinesi, budama ve form ekipmanları, arazi tipi mobil hareketli platformlar üreterek botanik ve peyzaj sektörlerinin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz” şeklinde konuştu.