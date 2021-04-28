McDonald’s, Anadolu Grubu’nda büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (DÜNYA)

McDonald’s, dünyanın en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden biri olarak 34 bini aşkın restoran ve 1,6 milyonu geçen çalışanıyla günde ortalama 70 milyon kişiye hizmet veriyor.

‘BrandZ En Değerli 100 Küresel Marka’ çalışmasına göre dünyanın en değerli 10 markasından biri. Yanı sıra ilk 10’da teknoloji devleriyle birlikte yer alan tek gıda şirketi.

Türkiye’deki ilk restoranını 1986 yılında Taksim’de açan McDonald’s, ülkemizde bulunan 250’den fazla restoranında 6 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu sayı tedarikçiler ile birlikte 15 bini buluyor. Türkiye’de yılda 100 milyon kişiye hizmet veren McDonald’s, 2005 yılından bu yana Anadolu Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen yıl şirkete değer katabilecek bir yatırımcı ile şirketin devrine dair görüşmelerin başlatıldığını hatırlatan Mc- Donald’s Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Söz konusu girişim, hem Anadolu Grubu’nun portföyü açısından verimli olabilecek hem de McDonald’s Türkiye’ye değer katabilecek stratejik bir alternatif olarak değerlendirildi. Ancak pandeminin de etkisiyle görüşmeler nihai hale gelemedi. Şu anda devam eden bir satış süreci bulunmuyor. McDonald’s ülkemiz için daha fazla istihdam, daha fazla değer üretebilecek önemli bir marka. İşlerimize odaklandık ve bir Anadolu Grubu şirketi olarak, faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz.”

“Pandemi döneminde ‘önce sağlık’ dedik”

‘Önce sağlık’ yaklaşımının her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de McDonald’s Türkiye’nin en önemli odağı olduğunu dile getiren Oğuz Uçanlar, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılamak için çalışırken ekip arkadaşlarımızın sağlığını korumayı önceliklerimiz arasında ilk sırada tuttuk. Kalite ve hijyen standartlarının yanı sıra salgın koşullarına göre güncellediğimiz ek önlemler ile hizmetimize devam ettik. Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin üstün gayreti ile hizmetlerimizi kesintisiz sürdürdük” dedi.

"Temassız teslimatı hayata geçiren ilk marka olduk"

Oğuz Uçanlar, McDonald’s olarak pandemiyle birlikte hedefl erini revize ettiklerini, ancak faaliyetlerinde hız kesmediklerini söyledi: “Değişime çabuk adapte olduk. Bu gibi dönemlerde kaliteli ve güvenli gıdaya erişim büyük önem taşıyor. Bu anlayışla, müşterilerimizi McDonald’s lezzetleriyle buluşturabilmek adına paket servise ağırlık verdik. “EvdeKal” menüleri çıkardık, temassız teslimatı hayata geçiren ilk marka olduk. McDelivery uygulamamız ile müşterilerimizin siparişlerini online ortamda ödemesini ve kuryemizin siparişi kapıya asarak temassız bir şekilde teslim etmesini sağladık. McDelivery’nin yanı sıra restoranlarımızdaki Gel- Al ve Araca Servis hizmetiyle müşterilerimizin kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişimini sağladık. ‘Online Öde Gel Al’ hizmetimizle de müşterilerimizin online ödeme yaparak siparişlerini diledikleri saatte diledikleri restorandan banko, dondurma penceresi veya araca servis noktasından alabilmelerine imkan tanıdık.”

Yapay zeka ile sektörde fark yaratacak

Pandemiyle birlikte çok büyük bir hacim yakalayan online satışta yükseliş ivmesinin devam ettiğine dikkat çeken Uçanlar, “Hızlı ve eksiksiz teslimat en önemli konu. Tüketici sorunsuz bir teslimat deneyimi yaşamak istiyor. McDonald’s olarak biz bu konuda çok iyi durumdayız. Hızlı teslimatı, kuryelerimizin sağlık ve güvenliğini önde tutarak operasyonel süreci hızlandıracak dijital çözümlerle geliştiriyoruz. Sisteme düşen siparişin restoranda hazırlanmasını hızlandırarak kuryemizin de güvenli bir şekilde ve zamanında teslim etmesini sağlıyoruz. Yapay zeka ve dijital çözümlerle operasyonel gücümüzü daha da geliştirip sektörümüzde fark yaratacağız” ifadelerini kullandı.

‘Yeni beklentilere uygun yatırım yapıyoruz’

McDonald’s olarak 67 yıllık deneyimleriyle sektörde öncü bir rol üstlendiklerini belirten Oğuz Uçanlar, “Her yerde olmaya çalışmak yerine doğru yerde, doğru lokasyonda olmaya önem veriyoruz. Müşteri odaklı, ihtiyaçların yanı sıra beklentileri de karşılayan yenilikçi bakış açımızla sektörümüzde fark yaratıyoruz. Gelişen ve değişen dünyada tüketici artık daha bilinçli. Biz de yeni beklentilere uygun yatırım yapıyoruz” dedi. Müşteri deneyimine odukça önem verdiklerinin altını çizen Uçanlar, “Müşterinin bizimle iletişime geçtiği tüm ortamlarda onu tanıyarak restoranın önünden geçip içeri girdiği andan siparişini teslim alıp siparişini değerlendirdiği ana kadar tüm sürecini takip ediyoruz. Elde ettiğimiz detayı müşteri segmentasyonunda ve iletişim kanallarımızda kullanıyoruz. Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçlerimize dikkat ederek müşteri veri gizliliğini de önemsiyoruz” dedi.