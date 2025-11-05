McDonald's beklentinin altında: Gelir ve kâr tahminleri tutmadı

McDonald's, 2025'in üçüncü çeyreğinde 7,08 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin gelirleri, piyasa beklentisi olan 7,1 milyar doların biraz altında kaldı.

Düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) 3,22 dolar olarak açıklanırken, bu rakam 3,32 dolar olan beklentinin gerisinde gerçekleşti.

McDonald's'ın net kârı 2,278 milyar dolar oldu; EPS ise geçen yılın aynı dönemindeki 3,13 dolardan 3,18 dolara yükseldi.

Küresel karşılaştırmalı satışlar yüzde 3,6 artış göstererek yüzde 3,59'luk beklentiyi az farkla geçti. ABD'de satışlar yüzde 2,4 yükselerek öngörülen yüzde 2,14'lük oranın üzerine çıktı. Uluslararası doğrudan işletilen pazarlarda satışlar yüzde 4,3, lisanslı pazarlarda ise yüzde 4,7 arttı.

Restoranlardan elde edilen satışlar geriledi

Şirketin doğrudan işlettiği restoranlardan elde ettiği gelir 2,56 milyar dolar olurken, bu segmentte satışlar yüzde 3 oranında geriledi. Franchising gelirleri ise yüzde 7 artışla 4,36 milyar dolara ulaştı. McDonald's'ın sadakat programı, 60 ülkede 9 milyar doları aşan sistem genelinde satış sağladı.

Şirket, Almanya ve Avustralya öncülüğünde uluslararası pazarlarda pozitif satış performansı sergilediğini bildirdi. Ayrıca üçüncü çeyrek sonuçlarına, organizasyonel yeniden yapılanma kapsamında 39 milyon dolarlık vergi öncesi gider dahil edildi.