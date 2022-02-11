Anadolu Grubu bünyesinde, ülke genelinde 250’ye yakın restoranıyla ve 7000’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren McDonald’s Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. 2017 yılından bu yana McDonald’s Türkiye’de Tedarik Zinciri Lideri olarak görev yapan Sertaç Hamza, Ocak 2022 itibarıyla Tedarik Zinciri Direktörlüğüne getirildi.



Eğitim hayatına Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe İşletme Bölümü’nde başlayan Sertaç Hamza, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans yaptı. 2005-2014 yılları arasında Mezzaluna Gıda İşletmecilik A.Ş’de Tedarik Zinciri Müdürü olarak görev aldı. 2014-2016 yılları arasında Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D-ream)’ta Etik Kurul Üyesi pozisyonunda çalıştığı sırada yine aynı şirkette 2017’ye kadar Satın Alma Grup Müdürlüğü görevini üstlendi. Haziran 2017’den bu yana Tedarik Zinciri Müdürü olarak çalıştığı McDonald’s Türkiye’de Ocak 2022 itibarıyla Tedarik Zinciri Direktörlüğüne atandı.