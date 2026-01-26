McDonald’s Türkiye’den ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı

McDonald’s Türkiye, 2025 yılında büyümesini sürdürerek Türkiye ekonomisine sağladığı üretim katkısını 1 milyar dolara çıkardı. Yüzde 98 yerli girdi oranıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, hem istihdam hem de yatırım tarafında hedeflerini gerçekleştirdi.

McDonald’s Türkiye CEO’su Mwaffak Kanjee, 2025’te büyümenin ülke geneline yayıldığını belirterek, “306 restoranımız ve 10 bini aşkın çalışanımızla hizmet ağımızı hızla genişletiyoruz. Bu yıl planladığımız 38 yeni restoran açılışı ve 2 bin kişilik yeni istihdamla misafirlerimizi mutlu ederken ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Şirket, 2025 yılı içinde İstanbul ve İzmir’in yanı sıra Antalya, Ankara, Eskişehir ve Bursa’da yeni restoranlar açarken, turizm bölgelerinde Fethiye, Göcek, Kuşadası, Selçuk, Bodrum ve Altınoluk’ta da hizmet ağını genişletti. Kanjee, beş yıl içinde 500 restorana ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

İstihdamda kapsayıcı büyüme

McDonald’s Türkiye’nin kapsayıcı istihdam politikalarına dikkat çeken Kanjee, 2025’te 2 bin kişilik yeni istihdamla çalışan sayısının 10 bine ulaştığını, 2026’da da 2 bin kişilik ek istihdam planladıklarını söyledi. Kadın çalışan oranının yüzde 50,5 seviyesine çıktığını belirten Kanjee, İŞKUR ve yerel yönetimlerle iş birlikleriyle kadın istihdamını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Dijital yatırımlar ve uluslararası ilgi

McDonald’s Türkiye, “Geleceğin Restoran Deneyimi” kapsamında 2025’te ülke genelinde 594 sipariş kioskunu devreye aldı. Dijitalleşme yatırımlarının küresel ölçekte yakından takip edildiğini belirten Kanjee, ABD, Güney Kore, Latin Amerika ve Güney Afrika’dan yönetim ekiplerinin Türkiye’deki uygulamaları yerinde incelediğini aktardı.

İletişim ve pazarlamada ödüller

Şirket, 2025 yılı boyunca yürüttüğü iletişim ve pazarlama kampanyalarıyla da dikkat çekti. McDonald’s Türkiye, Kristal Elma, IPRA Golden World Awards, Altın Pusula, Effie ve Mixx Awards gibi prestijli organizasyonlardan çok sayıda ödül alırken, Great Place to Work’ün “Genç Kuşaklar İçin En İyi İşverenler” listesinde de yer aldı.