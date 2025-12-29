MCRM Yazılım, mali müşavirlikte "işi yapmaktan" "işi yönetmeye" geçişi başlatıyor

Türkiye’de mali müşavirlik ve denetim sektörü, dijitalleşmeyle birlikte köklü bir kabuk değiştiriyor. Sektörün bu yapısal sorunlarına odaklanan MCRM Yazılım, Türkiye genelinde kullanıma sunduğu bulut tabanlı yönetim sistemiyle, müşavirlik ofislerinde dijital bir yönetim devrimi başlatıyor. Müşteri ilişkilerinden kârlılık takibine, süreç yönetiminden dijital arşive kadar tüm iş akışlarını tek bir dijital platformda birleştiren MCRM, ofislerin kontrol ve şeffaflık kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

“Tüm operasyonları tek merkezden yönetilebilir hâle getiriyoruz”

MCRM Proje Müdürü Özcan Durmaz, şu açıklamada bulundu: “Mali Müşavirlik sektöründe dijital yönetimin yeni bir döneme girdiğine inanıyoruz. MCRM olarak amacımız; ofislerin operasyonel yükünü azaltan, kârlılığı ölçülebilir kılan ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir dijital yönetim standardı oluşturmaktı. Sektörde yaşanan tahsilat ve yönetim sorunlarının kaynağı çoğu zaman mükellefler değil, sistem eksikliğidir. Biz bu boşluğu dolduruyor; tahsilattan süreç yönetimine kadar tüm operasyonları tek merkezden yönetilebilir hâle getirerek Mali Müşavirlikte kontrol ve şeffaflığı yeniden tanımlıyoruz.”

Var olan sorunları, uçtan uca yönetim yaklaşımıyla ele alıyor

Mali müşavirlik ofislerinde yaşanan tahsilat düzensizliği ve kârlılık belirsizliği gibi kronikleşmiş sorunlar, klasik ve parçalanmış yazılımlarla çözülemiyor. Sektör raporları, manuel yürütülen tahsilat süreçlerinin nakit akışı üzerinde baskı oluşturduğunu ve ofislerin finansal sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını vurguluyor. MCRM Yazılım, sunduğu modüler ve uçtan uca yönetim yaklaşımıyla bu sorunları doğrudan süreç bazlı ele alıyor. Artık mali müşavirler için mesele sadece beyanname doldurmak değil; ofisin kârlılığını ve operasyonel verimliliğini bilimsel verilerle yönetmek haline geliyor.

Konuya dair kapsamlı bir değerlendirmede bulunan MCRM Proje Müdürü Özcan Durmaz, mali müşavirlik ofislerindeki yönetimsel dönüşümü şu sözlerle anlatıyor:

“MCRM, sadece bir yazılım değil; mali müşavir gerçek kullanıcı deneyimlerinden süzülerek geliştirilmiş bir kurumsal hafıza sistemidir. Biz, ofis yönetiminin kalbi olan süreç yönetimine %100 odaklanıyoruz ki hata payı sıfır olan bir operasyon yürütülsün. Sistemimizle her iş süreç, kontrol listeleriyle ilerliyor ve böylece ‘unuttum’ kelimesini ofislerden tamamen siliyoruz”

MCRM, teknoloji ile mesleki tecrübeyi aynı potada eritiyor

MCRM Proje Müdürü Özcan Durmaz, “Oluşturduğumuz disiplinle aynı zamanda personel bağımlılığına da son veriyoruz. İş süreçleri kişilere değil, doğrudan sisteme emanet edildiği için yeni bir personel ilk gününde bile en kıdemli çalışan kadar hatasız iş teslim edebiliyor. Bir beyanname dönemi bittiğinde, her adımın kim tarafından kontrol edildiğini bilmek, işverenlere denetimde güven yaşatıyor. Hızın değerli olduğunu biliyoruz ama doğruluğun hayati önem taşıdığını her fırsatta vurguluyoruz. Hedefimiz, ofislerin sadece iş yapan değil, işini yüksek verimlilikle yöneten yapılar haline getirmek” dedi.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm meslek mensupları için lokasyondan bağımsız, bulut tabanlı ve ölçeklenebilir bir yapı sunan MCRM, teknoloji ile mesleki tecrübeyi aynı potada eritiyor. Ofislerin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre özelleştirilebilen bu dijital platform, mali müşavirlik mesleğinin geleceğini daha şeffaf, kârlı ve yönetilebilir bir zemin üzerine inşa ediyor.

“Müşteri ilişkileri, süreç, tahsilat, kârlılık, denetim, görev takibi, personel işlemleri, takvim entegrasyonları, ofis içi kapalı devre mesajlaşma özelliği, süreli belge hatılatma modülleri, mahsup ve iade işlemlerinin tek ekrandan takibi, TTK işlemlerinin takibi ile karlılık analizleri, dijital arşiv ve daha birçok modül ve özellikleri ile tüm kritik operasyonları, tek merkezden yönetiyoruz. Bu platformu, özellikle denetim şirketlerinde dağınık ve manuel yürütülen süreçleri dijitalleştirerek operasyonel verimliliği artırmak amacıyla sektöre sunuyoruz. Tahsilat takibinden kârlılık yönetimine kadar her aşamada tam kontrol ve şeffaflık sağlayan, sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturuyoruz.”