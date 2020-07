MDF'yi hafifleterek büyüyor

29 Temmuz 2020

İSO 500 Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşları listesinde 198’inci sırada yer alan AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ, yılın ilk yarısında salgın önlemlerine rağmen yüzde 22 büyüdü, yılı ise en az yüzde 45 büyümeyle kapatmayı hedefliyor. Şirket CEO’su Sevdil Yıldırım, AGT Ağaç Sanayi AŞ’nin yılın ilk yarısına ilişkin faaliyet sonuçlarını, ikinci yarıya ilişkin beklentilerini, orta-uzun vadedeki hedeflerini DÜNYA’ya anlattı.

Sevdil Yıldırım, CEO’luk görevini üstlendiği 2019 yılında iç piyasadaki sınırlayıcı koşulların, AGT’nin ancak ihracata dayanarak büyüyebileceğini ortaya koyduğunu anlattı. Bunun gereği olarak iç piyasa yerine yurt dışı pazarlara ağırlık verme kararı aldıklarını ifade eden Yıldırım, “İçeriye de satma planımız vardı ama bu kapasiteyi yurt içine verip, fiyat rekabetine girip, pazarı aşağı çekmektense, ihracat yapıp ülkeye döviz getirirsek daha iyi olur dedik. Bunu duyan bayilerimiz bize takdir ederek ama biraz da garip bakıyordu. Hazır pazar olmasına rağmen Kanada, Avrupa ve Almanya’ya satalım dedim. Bizzat kendim de birebir müşteri ziyaretlerine giderek, gelişmiş pazarlarda teknolojik ürünler satma sürecinde yer aldım” dedi. Sevdil Yıldırım, “Daha seçici müşterilerin bulunduğu, uluslararası ölçekteki rekabetçi pazarlara bile ürün satabiliyorsanız, bu bir referans oluyor. Ben MDF teknolojisini geliştiren Almanya’ya bile MDF satabiliyorum dediğinizde New York Borsası’na bayrağını diken bir şirket gibi oluyorsunuz” dedi.

Virüse yaşayacak alan bırakmıyor

Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucunda antibakteriyel parke ürettiklerini açıklayan Yıldırım şöyle devam etti: “Virüs bakteride yaşıyor. Sen bakteriyi öldürdüğün zaman virüsün yaşayacağı ortamı yok etmiş oluyorsun. Bizim antibakteriyel parkeler, nezle, grip, bağırsak enfeksiyonu, mide bulantısı yapan bakterilere karşı geliştirilmişti. Yani biz aslında bunlara başladığımızda COVID-19 ortada yoktu. Biz bunları pazara yeni vereceğiz. Henüz bunları piyasaya sürmediğimiz halde yılın ilk yarısında yüzde 22 büyüdük. Yılsonunda yüzde 45 ve üzerinde bir büyüme bekliyorum.”

Suya dayanıklı MDF zemin, parke

Pazarda trendleri belirleyen oyuncu olduklarını ifade eden Sevdil Yıldırım şöyle devam etti: “Biz bir de suya dayanıklı MDF ürettik. Bu malzeme suyu frenliyor. Örneğin MDF’yi parke olarak kullanabilirsiniz. Üzerindeki malzeme, suyu emmesini engelliyor. Neme dayanıklı MDF’yi de üretir hale geldik. Aslında biz bunlar sayesinde sektörü de başka bir boyuta doğru taşıyoruz. Yani biz bugün mermer desenine sahip MDF ile üstüne su dökülebilen bir masa, bir parke, bir kapı üretilmesini sağlayabiliyoruz.”

MDF'den mamul mermer gibi masa

“Yani mermer gibi dayanıklı, ahşap gibi sağlıklı” ifadesini kullanan Yıldırım, “Çünkü bu alanlarda kullanılıp da virüsün en az tutunabildiği malzeme ahşaptır. Dolayısıyla ahşap hem sağlıklı hem de üzerine mermer deseni, taş deseni, aklınıza gelebilecek her tür ahşap desenini koyabiliyoruz. Ve her şekilde kesip biçebildiğimiz için taşıması da işlemesi de kullanımı da, yani her türlü operasyonu da kolay bir malzeme bu. Mermerin kendisi çok güzel ama işlenmeye o kadar müsait değildir. İşte mermer görünümlü MDF bu konuda çok kritik bir yenilik” diye konuştu.

Mercedes gibi: Hafif dayanıklı



Sevdil Yıldırım, MDF'nin kalınlaştıkça ağırlaştığını hatırlatarak, "Ağırlaşınca mobilyada, kapı üretiminde kullanamazsınız. MDF suntaya göre daha teknolojik, daha dayanıklı, daha yoğun bir ürün. Ama biz MDF'yi suntanın ağırlığına düşürdük" dedi. MDF'de normalde 750-790 seviyelerinde bulunan malzeme yoğunluklarını 400, hatta 390 seviyesine düşürdüklerini kaydeden Yıldırım, "MDF'de 390 yoğunluk demek, bunları doğrudan mobilya sektöründe kullanabilmek demek. İtalya'da mobilyada daha çok sunta kullanılır. Ama bizim MDF hem mobilyada kullanılabiliyor hem de suntadan daha dayanıklı. Mercedes'in hikayesi gibi. Mercedes de daha hafif kaportayı üretiyor ama aynı zamanda çok daha dayanıklı" dedi.

"Mobilya sektörüne MDF ile giriyoruz"



MDF'de ağırlığı düşürüp mekanik dayanıklılığı da koruduklarının altını çizen Yıldırım şöyle konuştu: "Yani 790'lık yoğunluğun direncine sahip ama aynı zamanda hafif. Şirket olarak bugüne kadar mobilya sektörüne pek satış yapmadan gelmiştik. Çünkü bizim sunta fabrikamız yok. Yani biz MDF ve MDF'ye dayalı parke, panel, profil yapıyoruz. Mobilya sektörüne sunta üretirseniz giriyordunuz. Ama biz şu anda sunta üretmeden, suntanın hafifliğini kazandırarak, MDF kalitesinde sunta sağlayarak aslında daha önce girmediğimiz mobilya sektörüne ciddi şekilde giriyoruz."