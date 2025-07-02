MEDAŞ, girişimcilik ekosistemini destekliyor

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

22 Kasım 2024 – 17 Ocak 2025 tarihleri arasında prog­rama 65 girişim başvurdu. Jü­ri değerlendirmesi sonucunda 10 girişim finale kaldı. Finalist­lere “Etkili Sunum Teknikleri” ve “Teknoloji Girişimlerinde İş Modeli ve Büyüme” konuların­da eğitim verildi. Ayrıca çevri­miçi olarak 9 kez danışmanlık ve MEDAŞ yöneticilerinden bi­rebir mentorluk sağlandı. De­ğerlendirme sonucunda ilk üçe giren girişimler ödüllendirildi.

“Geleceğe inancı destekliyoruz”

ETAP Hızlandırma Progra­mı ile girişimcilik ekosistemi­ne katkı sunmaya ve enerji sek­törünün geleceğine yön verecek projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “ETAP Hızlandırma Programı ile yalnızca bu girişimleri değil, bu girişimlerin arkasındaki fi­kirleri, vizyonları ve geleceğe olan inancı destekliyoruz” ifa­delerini kullandı.