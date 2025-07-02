MEDAŞ, girişimcilik ekosistemini destekliyor
MEDAŞ, enerji alanında katma değer sağlayan projelere destek vermeyi sürdürüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen ETAP Enerji Teknolojileri Hızlandırma Programı, yenilikçi projelerin gelişmesini teşvik etti.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
22 Kasım 2024 – 17 Ocak 2025 tarihleri arasında programa 65 girişim başvurdu. Jüri değerlendirmesi sonucunda 10 girişim finale kaldı. Finalistlere “Etkili Sunum Teknikleri” ve “Teknoloji Girişimlerinde İş Modeli ve Büyüme” konularında eğitim verildi. Ayrıca çevrimiçi olarak 9 kez danışmanlık ve MEDAŞ yöneticilerinden birebir mentorluk sağlandı. Değerlendirme sonucunda ilk üçe giren girişimler ödüllendirildi.
“Geleceğe inancı destekliyoruz”
ETAP Hızlandırma Programı ile girişimcilik ekosistemine katkı sunmaya ve enerji sektörünün geleceğine yön verecek projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “ETAP Hızlandırma Programı ile yalnızca bu girişimleri değil, bu girişimlerin arkasındaki fikirleri, vizyonları ve geleceğe olan inancı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.