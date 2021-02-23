Media Markt, 100 milyon TL yatırımla ilave 500 istihdam sağlayacak

Media Markt, bu yıl da mağaza yatırımlarına devam edecek. Şirket, 2021’de toplamda 100 milyon TL yatırımla 10 yeni mağaza açarak, 500 ilave istihdam yaratacak.

Media Markt Türkiye CEO’su Yenal GökGökyıldırım, Media Markt Türkiye’nin 2020 yılında salgına rağmen yüzde 45 büyüdüğünü belirterek, en çok büyümenin online satışlardan geldiğini ve yıl boyunca dijital satışlarının 400 arttığını ifade etti.

Gökyıldırım, dijital kanalların payının yüzde 30 olduğunu, 2021’de bu payı yüzde 35’e çıkaracaklarını belirtti. GFK’nin verilerine göre Türkiye’de tüketici elektroniği pazarının tüm kategorilerde çift haneli artışla yüzde 31 büyüyerek, yaklaşık 80 milyar TL’lik hacme ulaştığını ifade eden Gökyıldırım, bunun yüzde 10’unun kurdaki fiyat farkından gelse de adet olarak ciddi artışların da yaşandığını ekledi. Gökyıldırım, geçen yıl pazarda yakalanan büyüme trendinin bu yıl da devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ayrıca Media Markt Türkiye, grubun 13 Avrupa ülkesini geride bırakarak, en hızlı büyüyen ülke oldu. Müşterilerin her geçen gün daha fazla çoklu kanal tercih ettiğini belirten Gökyıldırım, 2021 yılında hem dijital hem de mağaza yatırımlarına devam edeceklerini kaydetti. Gökyıldırım, Media Markt’ın Türkiye’de 13. yılını kutladığını hatırlatarak, 27 ilde 80 mağaza ve 200 bin metrekare satış alanında toplamda 2 bin 565 çalışanla hizmet verdiklerini söyledi.

Avrupa'da en uzun Türkiye kapalı kaldı

Avrupa'da başka ülkelerde kapanmalar 5 ila 8 hafta arasında olurken Türkiye’nin 10 hafta kapalı kaldığını söyleyen Gökyıldırım, “Türkiye'de mağazalarımız yıllık 175 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Mağazalarımızın kapalı kaldığı 70 gün boyunca online satışlarımız arttı. Online satışlarımıza sadece e-ticaret depomuzdan değil, mağaza stoklarımızla da devam ettik. Mağazaların yeniden açılmasıyla birlikte mağaza satışları da yüzde 100 büyüdü.” dedi.

Müşterilerin 4’te 1’i çoklu kanal kullanıyor

Müşterilerinin 4’te 1’inin artık çoklu kanal kullandığını anlatan Gökyıldırım, bu dönemde hem internetten hem de mağazadan alırım diyen müşterilerimizin sayısı arttığını ifade etti. Gökyıldırım, online satışların yüzde 20’sinin mağazadan teslim alındığını da ekledi. Mağaza yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Gökyıldırım, “Müşteri artık çoklu kanal istiyor. Bu yüzden mağaza açmaya devam edeceğiz. Bu yıl 4 yeni şehre daha gitmeyi planlıyoruz. Şimdilik sadece Tekirdağ net. Mağazaları açacağımız illeri bazen e-ticaret satşlarına göre seçebiliyoruz ama bazen de açtığımız yeni mağaza ile e-ticaret satışlarımız artıyor. Mağazalara dijital yatırımlar da yapıyoruz. Mağaza personelimizin, mağaza içinde müşterilere yardım ettiği tabletleri, cep telefonlarıyla değiştereğiz. 3 noktada 150 kişiyle yaptık daha etkin hizmet verebiliyoruz. Cep telefonlarının içinde tabii işi kolaylaştıran, müşterilerimiz için alışverişi kişiselleştiren yazılımlar da var.” diye konuştu.