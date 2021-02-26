MediaMarkt, Antalya'da 4'üncü mağazasını hizmete aldı

Dijital satışlarını 4 kat artıran, pandemi süresince açtığı 3 yeni mağaza ile toplam mağaza sayısını da 80’e çıkaran MediaMarkt Türkiye, 2021 yılında da mağaza yatırımlarına devam ediyor. Bu yıl 4 yeni ile girip 10 yeni mağaza açmaya hazırlanan markanın ilk yatırımı Antalya’ya oldu.

5M Migros AVM içinde açılan yeni mağazayla birlikte Antalya’da toplam 4 Türkiye’de ise 81 mağazaya ulaşan MediaMarkt Türkiye, bu mağaza açılışına özel Perşembe ve Cuma günleri seçilmiş ürünlerde yüzde 50’ye varan indirimler uyguladı.

"Şehrin potansiyeli üzerine yatırımlarımıza ara vermedik"

Antalya’ya ilk mağazalarını 2011'de açtıklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hulusi Acar, “Şehrin potansiyeli üzerine yatırımlarımıza ara vermedik. Bugün Antalya’nın en işlek AVM’lerinden 5M Migros’ta 4'üncü mağazamızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Tüm yatırım ve çalışmalarını müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre planladıklarını belirten Acar, “Müşterilerimizi teknolojinin her çeşidi ile bir araya getirmek için fiziksel mağazalarımızda 50 bine varan ürünü tercihlerine sunuyoruz. Üstelik, bu çeşitliliği sadece fiziksel mağazalarımızda değil online satış kanalımız üzerinden de sağlamak için, 9 binden fazla ürün çeşidini barındıran mediamarkt.com.tr ile 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.