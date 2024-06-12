MediaMarkt çalışanlarından çevreci proje

MediaMarkt Genel Müdürlük çalışanları, tükettikleri kahve posalarını biriktirerek döngüsel ekonomiye katkıda bulundu. Mayıs ayı boyunca 96 kilogram kahve atığı katkısıyla ileri dönüşüm aracılığıyla 224 kilogram sürdürülebilir alternatif biyoplastik kompozit hammadde üretildi.

89 kilo karbon ayak izinin atmosfere karışması engellendi

Sürdürülebilir alternatif biyoplastik ham madde üretimi çalışmaları sayesinde toplamda 89 kg karbon ayak izinin atmosfere karışması engellendi. Ayrıca 96 kilogram kahve posasının çöpe atılması yerine, Wastespresso sayesinde döngüsel ekonomiye kazandırılması sayesinde 21 kilogram karbon ayak izi eş değerinde sera gazının oluşmasının da önüne geçildi.

MediaMarkt Genel Müdürlük tarafından mayıs ayı içinde üretilen 96 kilogram kahve atığının Wastespresso mikro atık yönetimi çalışması ile değerlendirilmesi 110 kilogram karbon ayak izi eş değerinde sera gazının atmosfere salımının önüne geçilmesini sağladı.

443 metrekare arazinin ormana dönüştürülmesine eşdeğer çaba

Raporda belirtilen toplam çevresel etki ve MediaMarkt Genel Müdürlük çalışanlarının katkısı ile elde edilen 110 kilogram karbondioksit eşdeğeri karbon ayak izi azaltımı, gezegene 443 metrekare arazinin ormana dönüştürülmesiyle eşdeğer bir fayda sağladı. 110 kilogram karbondioksit eşdeğeri karbon ayak izinin azaltılmasıyla sağlanan fayda aynı zamanda 47 litre benzin veya 41 litre dizel tüketimiyle oluşan karbon ayak izine eşdeğer olduğu belirtildi.