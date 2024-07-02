MediaMarkt Türkiye'de üst düzey atama

Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mete Uslukılınç, Eylül 2018'den Ocak 2024'e kadar Dyson Türkiye'de Genel Müdür olarak görev yaptı. Uslukılınç daha önce GfK Türkiye, Philips Türkiye ve Philips B.V. Hollanda gibi şirketlerde yönetici pozisyonlarında çalıştı.

Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tolga Balta, Adidas Grubu'nda Avrupa Gelişen Pazarlar CFO'su, PepsiCo'da Avrupa IT Organizasyonu CFO'su, Avrupa Tedarik Zinciri İçecekleri CFO'su ve Doğu Avrupa Operasyon Planlama Direktörü gibi çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Balta son olarak Reckitt Türkiye ve Orta Asya Bölgesi CFO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlendi.

Balta, yıl sonunda emekliye ayrılacak olan mevcut Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Spyros Xenos ile bir süre birlikte çalışacak.