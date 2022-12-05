MediaMarkt Türkiye’den Belçika ve Lüksemburg’a transfer

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye’den globale ve markanın çeşitli ülkelerinde bulunan organizasyonlarına yönetici transfer etmeye devam ediyor. Buna göre 2015 yılından bu yana MediaMarkt Türkiye’de Gayrimenkul Departmanın liderliğini üstlenen Didem Yılmaz, MediaMarkt’ın Belçika ve Lüksemburg (BeLux) ülkelerinden sorumlu Gayrimenkul Direktörü olarak atandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra öğrenim hayatına Gayrimenkul Geliştirme üzerine yaptığı Yüksel Lisans programıyla devam eden Didem Yılmaz, çeşitli firmalarda restorasyon, şantiye ve mimari tasarım çalışmalarında bulundu. Gayrimenkul sektörüne 2005 yılında, gayrimenkul değerlemesi alanında yaptığı çalışmalarla giren Yılmaz; HSBC, Tesco ve Yum Brands gibi firmalarda görev aldı. Didem Yılmaz, 2015 yılından bu yana MediaMarkt Türkiye’nin büyüme stratejisi, portfolyo yönetimi ve yeni mağaza açılış gibi süreçlerini yürütüyordu.