MediaMarkt’ın cirosu, yılbaşında yüzde 69 büyüdü

MediaMarkt Türkiye, yeni yıla özel gerçekleştirdiği kampanyalarına dair verilerini açıkladı. Buna göre en çok alışveriş yapan iller sıralamasında İstanbul, Ankara veya İzmir gibi mega kentlerin dışında Bursa, Adana Antalya veya Konya gibi büyükşehirler üst sıralarda kendine yer bulurken liste Diyarbakır, Gaziantep ve Kayseri ile devam etti. En çok satın alınan cep telefonu Apple iPhone 11 olurken tüketiciler en çok 21 ile 22 saatleri arasında alışveriş yaptı.

Kampanya döneminde 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Yeni yıl kampanyalarının ilk etabını 14 Aralık tarihinde başlatan MediaMarkt Türkiye, devamında yeni yıla kadar çeşitli aralıklarla tüketicilere farklı fırsatlar sunmuştu. Süreç boyunca mağazalarında yılbaşı konseptine özel bir atmosfer sunan MediaMarkt, ayrıca mediamarkt.com.tr’de de bunu en iyi şekilde yansıtmayı hedeflemiş bu doğrultuda renkli çalışmalar gerçekleştirmişti. Bu adımlarla birlikte mediamarkt.com.tr, kampanya döneminde 12 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Bu veriler, Türkiye’de elektronik ürün alışverişi yapmak isteyen tüketicilerin önemli bir kısmının yolunun mediamarkt.com.tr’den geçtiği anlamına gelirken aynı zamanda MediaMarkt’ın, fiziksel mağazalara olduğu kadar dijitalleşmeye yaptığı yatırımların başarısının da önemli bir göstergesi oldu. MediaMarkt Türkiye, bu gelişmelerle birlikte bir önceki yılın kampanya dönemine oranla online mağazasında yüzde 600’lük bir büyüme yakaladı.

En çok alışverişi 25 ila 34 yaş aralığındakiler yaptı

mediamarkt.com.tr’den elde edilen veriler incelendiğinde farklı sonuçlar da elde ediliyor. Örneğin tüketicilerin en çok alışveriş yaptığı saat aralığı 21:00 ile 22:00 olarak görülürken en çok alışveriş yapan yaş grubunun ise 25 ile 34 yaş aralığındaki bireyler olması dikkati çekiyor.

Süreç boyunca tam 378 üründe indirim gerçekleştiren MediaMarkt, bu kampanyalarını hem mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de uyguladı. Tüketicilerin en çok satın aldığı ürünler kategori bazlı incelendiğinde ise genellikle listelerde en üst sıralarında yer edinen akıllı telefon kategorisinin birincisinin, Apple iPhone 11 olduğu görülüyor. Kampanya boyunca birçok marka ve modele ait telefonlarda önemli indirimler düzenleyen MediaMarkt, aralık ayında Apple Günleri düzenlemiş ve Apple marka seçili ürünlerde teknolojiseverlere yüzde 10’a varan indirimler sunmuştu.

Tüm kampanya boyunca yürütülen başarılı süreç ve teknolojiseverlerin bu fırsatlardan memnuniyeti, MediaMarkt’ın iş süreçlerine de başarılı bir biçimde yansıdı. MediaMarkt Türkiye, kampanya dönemi boyunca bir önceki yıla oranla cirosal anlamda yüzde 69’luk bir büyüme yakaladı.