MediaMarkt'ın şirketinden bir çeyrekte 7 milyar avroluk satış

CECONOMY AG, Eylül ayı itibariyle başlayan mali yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine oranla daha yüksek bir satış performansı sergiledi ve yüzde 3,7'lik bir artışla satışlarını 7 milyar Euro'ya yükseltti.

CECONOMY AG Mali İşler Müdürü (CFO) Dr. Kai-Ulrich Deissner, maliyet konusunda sıkı bir disiplinle daha yüksek karlılık ve nakit akışı sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu alanda başarılarımızı sürdürüyoruz. İlk çeyrekte gördüğümüz 'Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç' artışı, brüt kar marjlarımızın yükselmesi ve maliyetlerimizi etkin bir şekilde yönetmemizin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Orta vadeli hedeflerimize ulaşmak için belirlediğimiz yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CECONOMY'nin paylaştığı rapora göre eylül ayıyla başlayan mali yılın ilk çeyreğinde şirket, önceki yılın aynı dönemine oranla daha yüksek bir satış performansı sergiledi ve yüzde 3,7'lik bir artış elde ederek satışlarını 7 milyar Euro'ya yükseltti. "Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kazanç" (FAVÖK) ise, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 18 milyon Euro artış göstererek 230 milyon Euro'dan 248 milyon Euro'ya ulaştı.