MediaMarktSaturn Perakende Grubu'nda iki üst düzey atama

MediaMarktSaturn Perakende Grubu, iki üst düzey atama haberi açıkladı. Holding'in Hollanda'da açacağı 'Global Dijital Büyüme ve Deneyim Birimi' yönetiminde, MediaMarkt Benelüks'ün üst düzey yöneticilerinden Çağanur Atay Uçtu yer alacak. Uçtu, Global Dijital Büyüme ve Performanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine atandı. Shariar Khalili ise Global Dijital Ticaret ve Optimizasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

İki üst düzey isim, 'Global Dijital Büyüme ve Deneyim Birimi' yönetiminin merkezinde tüm grubun dijitalinden sorumlu olacak. Uçtu, yeni görevinde uluslararası dijital büyüme ve performans stratejisine, Shariar Khalili ise grubun dijital yeteneklerinin güçlendirilmesine ve çok kanallı müşteri yolculuğunun optimize edilmesine odaklanacak.