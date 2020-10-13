MediaMarktSaturn, “Yetkili Apple Servis Sağlayıcısı” oldu

13 Ekim 2020

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre, iPhone’ların farklı bir yetkili servise gönderilmeden direkt MediaMarkt mağazalarında, orijinal iPhone parçalarıyla onarılabilecek.

Şirketin Genel Merkezi olan Almanya’da tanıtılan bu yeni servis, 2021 yılı sonuna kadar Almanya’nın yanı sıra MediaMarkt Türkiye’nin de dahil olduğu 13 Avrupa ülkesinde uygulanmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu CEO’su Ferran Reverter, “İş modelimizin temelini oluşturan bütüncül kanallı pazarlama yaklaşımımızla müşterilerimize mobil uygulamalarımızdan web sitelerimize ve tüm mağazalarımıza kadar her yerde mümkün olan en iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Apple Servis Sağlayıcısı olarak yetkilendirilmek, müşteri odaklı dönüşüm yolumuzda şirketimizin attığı çok önemli bir adım.” dedi.