MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" indirimleri başladı

MediaMarkt Levent mağazasında gerçekleşen etkinliğe, MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar ile MediaMarkt çalışanları, sosyal medya fenomenleri ve sanat dünyasından ünlüler katıldı.

Çağla Şıkel ve Enes Arıkan'ın mağaza girişindeki brandayı yırtmasıyla başlayan "Şahane Cuma" kampanyası kapsamında, MediaMarkt mağazalarıyla mediamarkt.com.tr ve mobil uygulamada geçerli olacak binlerce üründe "şahane" indirimler yapıldı.

"Şahane Cuma" fırsatlarından yararlanmak için MediaMarkt mağazasına gelen Şıkel kurutma makinesi, Arıkan ise sanal gerçeklik gözlüğü satın aldı.

"Tüm ürünlerle ilgili uzman personele sahibiz"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan MediaMarkt Türkiye E-ticaret, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, MediaMarkt'ın, müşterilerinin her türlü tüketici elektroniği ihtiyacını karşılayan ve tüm ürünlerle ilgili uzman personele sahip bir elektronik mağazacılık zinciri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 aydır "Şahane Cuma" kampanyasına hazırladıklarını belirten Ünvan, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da hem kendi ihtiyaçları hem de kampanya kapsamındaki fırsatları görmek için mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaret ediyor. Bu sene baktığımızda tüketicilerimiz en çok robot süpürgeler, mutfak ürünleri, özellikle airfryer ürünlerini, aynı zamanda kahve makinelerini ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonlarını tercih ediyor. Bizim kampanyalarımız devam edecek, mağazalarımızda, web sitemizde tüm tüketicilerimiz için uygun ürünlerimiz ve fırsatlarımız onların karşısında olacak."

Sunucu Çağla Şıkel de Şahane Cuma’nın artık geleneksel bir hale geldiğini ifade ederek, "Kasımda başlayan indirim haftası bizim gibi çocuklu aileler için şahane oluyor. Çünkü indirimleri bekliyoruz. Bir anne olarak, çocuklarımın teknolojiden uzak kalmasını istemiyorum, bu nedenle onların özellikle okul hayatını kolaylaştıracak her ürün dikkatimi çekiyor. Benim Şahane Cuma’da almayı beklediğim favori ürünüm kurutma makinesi, anneme de ütü almak istiyorum." diye konuştu.

Oyuncu Enis Arıkan, herkesin beklediği Şahane Cuma'nın bu yıl da rengarenk geldiğini belirterek, indirimler kapsamında en çok satın almak istediği ürünlerin başında sanal gerçeklik gözlüğü olduğu söyledi.