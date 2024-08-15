MediaMarkt'tan görme engelli müşterilerine büyük kolaylık

MediaMarkt'ın mağaza bazında hazırladığı erişilebilirlik raporları, BlindLook tarafından işlenerek görme engelli ziyaretçiler için sesli yönergelere dönüştürüldü. Daha sonra İstanbul'daki 10 pilot mağazasında görme engelli ziyaretçiler için BlindLook deneyimini başlatan firma, yeni bir adım atarak bu deneyimi İstanbul'da bulunan 29 mağazasının tamamında uygulamaya başladı.

BlindLook deneyimi sayesinde firmanın İstanbul'daki mağazalarını ziyaret eden görme engelli tüketiciler, sesli yönergeleri takip ederek diledikleri reyonlara artık daha kolay ulaşabilecek. Firmanın mobil uygulamaları ve web sitesinde de görme engelli kullanıcılar için BlindLook'un yapay zeka tabanlı sesli simülasyon desteği sunuluyor.