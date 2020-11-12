MediaTek telefon işlemcisinde pazar payını %32’ye çıkardı

12 Kasım 2020

İşlemci üreticisi, teknoloji devi MediaTek, Türkiye akıllı telefon pazarı genelindeki payını 3 yılda 3 kat artırarak, yüzde 32’e çıkardı. Şirketin Türkiye’deki ilk basın toplantısında konuşan MediaTek MEA Bölgesi Kurumsal Satış ve Pazarlama Direktörü Rami Osman, Türkiye’ye çok önem verdiklerini vurguladı. Küresel ve yerli üretici iş birlikleriyle Türkiye akıllı telefon ve tablet pazarındaki payımız, 3 yıl içerisinde 3 katına çıktığını belirten Osman, şunları söyledi: “MediaTek, Türkiye’de yerli akıllı TV ve bağlantı cihazları pazarında da güçlü bir konumda bulunuyor. MediaTek’in pazar payı, yerli üretim akıllı TV’lerde yüzde 95, tabletlerde yüzde 45, fiber modem ve VDSL modemlerde yüzde 95 seviyesinde bulunuyor. Tüketicilere gücünü MediaTek işlemcilerden alan en kaliteli ürünleri sunmak için akıllı TV üreticileri, internet servis sağlayıcıları ve farklı şirketlerle iş birliklerimiz gelişerek sürüyor. Türkiye’nin önemli ve katma değerli bir teknoloji ürün üreticisi ve ihracatçısı olma potansiyeline inanıyoruz. Bu dinamik ülkenin tüketicilerine, her segmentte en son teknolojileri, iş ortaklarımızla birlikte sunmaya, yerli teknoloji üreticileri için de güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceğiz.”

Şenol: Bu yıl pazar 10 milyon adetin üzerine çıkar

MediaTek Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Sezer Şenol, “Türkiye pazarı 2019'da 10 milyon adedin üzerinde gerçekleşti. Pandemiye rağmen pazarın 2020'de 10 milyonun üzerine çıkacağını ön görüyoruz. Satılan her 3 telefondan biri, gücünü MediaTek teknolojisinden alıyor. 2019'un ikinci yarısından itibaren Türkiye’de üretilen tüm yerli telefonlarda MediaTek işlemciler kullanıldı” diye konuştu. Türkiye’deki iş birliklerinin teknolojinin diğer alanlarına da uzandığını kaydeden Şenol, “Android TV ve akıllı TV üretiminde Vestel ve Arçelik, tablet üretiminde Reeder, modem cihazlarında Türk Telekom, Türksat, Turkcell, D-Smart, Millenicom, Hometech; akıllı ödeme sistemlerinde Koç Grubu şirketi Token Financials ile işbirliği yapıyoruz” dedi.

“Oyun telefonları çağı”

MediaTek'in “oyun telefonları” çağını başlattığı Helio G Serisi işlemci ailesinin ve G95 işlemcinin Türkiye duyurusunu yaptı. yeni nesil MediaTek HyperEngine oyun teknolojisine sahip G Serisi işlemci ailesinin amiral gemisi MediaTek G95, çoklu kamera desteği, bağlantı gücü ve gerçek zamanlı video akışı (streaming) için yapay zeka destekli süper çözünürlük gibi özellikler sağlıyor. MediaTek G Series Xiaomi işbirliğinde, yüksek özellikli üç farklı akıllı telefon modeliyle Türk tüketicisine ilk kez 2020 yılı içinde sunuldu. Toplantıda ayrıca, farklı segmentlerde akıllı telefonlara hızlı ve akıllı 5G bağlantı özelliği getirecek olan MediaTek Dimensity Serisi 1000+, 820, 800, 800U ve 720 işlemcilerin ön tanıtımı da yapıldı.